Stellantis detiene più del 10% del capitale di Archer Aviation

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato di aver acquisito una quota superiore al 10% del capitale di Archer Aviation, una start-up americana che si occupa di sviluppare taxi volanti elettrici.

Secondo la SEC Stellantis ora detiene oltre il 10% del capitale di Archer Aviation

Archer Aviation è una delle aziende più promettenti nel settore della mobilità aerea urbana, che mira a offrire servizi di trasporto rapido e sostenibile tra le città e i loro dintorni. Archer Aviation sta progettando un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), che sarà in grado di trasportare quattro persone a una velocità di 240 km/h e con un’autonomia di 100 km.

Stellantis ha deciso di investire in Archer Aviation per diversificare la sua offerta di mobilità e per sfruttare le sinergie tra i due settori. Il gruppo automobilistico di Carlos Tavares potrà infatti fornire a Archer Aviation la sua esperienza nella produzione di veicoli elettrici, nella gestione delle batterie e nella connettività. Inoltre, Stellantis potrà beneficiare della tecnologia e della visione innovativa di Archer Aviation, che potrebbero aprire nuove opportunità di business.

Stellantis ha acquisito la sua quota in Archer Aviation tramite una operazione di fusione tra la start-up e una società a scopo speciale (SPAC), chiamata Atlas Crest Investment Corp, che ha permesso a Archer Aviation di quotarsi in borsa. Stellantis era già uno dei principali investitori iniziali di Archer Aviation, insieme ad altre aziende come United Airlines e FedEx.

Il gruppo Stellantis ha dichiarato di essere entusiasta di rafforzare il suo legame con Archer Aviation e di supportare la sua missione di rendere la mobilità aerea urbana una realtà. Stellantis ha anche sottolineato che la sua partecipazione in Archer Aviation è in linea con la sua strategia di elettrificazione e di riduzione delle emissioni.