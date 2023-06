Stellantis lancia Free2move Charge: la ricarica diventa semplice

Stellantis ha presentato il suo nuovo servizio di mobilità elettrica, che permette di accedere a oltre 220.000 punti di ricarica in Europa con una sola app e una sola fattura. Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato il lancio di Free2Move Charge, il suo nuovo servizio di mobilità elettrica che vuole dimostrare che caricare un’auto elettrica è facile in ogni momento. Il servizio è offerto dal marchio Free2Move, che si occupa di soluzioni di mobilità per i brand del gruppo, come Peugeot, Citroën, DS, Opel e Fiat.

Free2Move Charge di Stellantis permette di accedere a oltre 220.000 punti di ricarica pubblici in Europa con una sola app e una sola fattura. L’app consente di localizzare le stazioni di ricarica compatibili con il proprio modello di auto elettrica o ibrida plug-in, visualizzare la disponibilità, il prezzo e il tempo di ricarica stimati, avviare e interrompere la ricarica e pagare in modo sicuro.

L’app offre anche la funzione Trip Planner, che permette di pianificare i viaggi in base all’autonomia della batteria e alle stazioni di ricarica lungo il percorso. Il viaggio può essere preparato in anticipo sul proprio smartphone e poi inviato al sistema di navigazione dell’auto. L’app di Stellantis ricalcola il percorso ottimale in tempo reale in base ai parametri della batteria, della velocità, della temperatura esterna, del carico a bordo e delle condizioni del terreno.

Il servizio Free2Move Charge è gratuito per il primo anno per i clienti che acquistano un’auto elettrica o ibrida plug-in dei marchi del gruppo Stellantis. Dopo il primo anno, il costo mensile è di 4,99 euro, mentre il costo delle ricariche varia in base alla stazione scelta. Il servizio è disponibile in Italia e in altri 13 paesi europei. Stellantis ha dichiarato di voler promuovere la transizione verso la mobilità elettrica con il suo servizio Free2Move Charge, che semplifica la vita dei suoi clienti e li rende più autonomi e sicuri. Il gruppo ha anche l’obiettivo di ampliare la sua rete di ricarica pubblica e privata, offrendo soluzioni su misura per i privati e le aziende.