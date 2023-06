Peugeot 208 restyling 2024: c’è chi la immagina così

La nuova Peugeot 208 restyling dovrebbe arrivare agli inizi del 2024. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto leak mostrate sul web. Sulla base di queste immagini il designer Kleber Silva ha ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto finale di questa auto. La vettura si dovrebbe presentare con un design rinnovato e più moderno, in linea con il nuovo linguaggio stilistico del marchio francese. La nuova auto di Peugeot si distinguerà per la sua calandra esagonale, che integra il logo del leone e i fari a LED con la firma luminosa a tre artigli. Il cofano è più muscoloso e scolpito, mentre il paraurti anteriore ospita delle grandi prese d’aria laterali e una lama aerodinamica. Il profilo laterale è caratterizzato da una linea di cintura alta e da dei passaruota bombati, che conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e sportivo. La coda è dominata dai fari posteriori a LED con effetto 3D, che sono uniti da una fascia nera lucida. Il paraurti posteriore incorpora un diffusore e due terminali di scarico cromati.

Sarà questo l’aspetto definitivo della Peugeot 208 Restyling?

La nuova Peugeot 208 Restyling sarà disponibile in tre livelli di allestimento: Active, Allure e GT. Ogni versione avrà dei dettagli distintivi, come le calotte degli specchietti, i cerchi in lega e i badge. La versione GT sarà la più sportiva e aggressiva, con delle appendici aerodinamiche, dei cerchi da 18 pollici e dei dettagli in nero lucido. L’abitacolo della nuova 208 sarà anch’esso completamente rinnovato, con una plancia digitale che integra il quadro strumenti 3D i-Cockpit e il touchscreen da 10 pollici del sistema multimediale. Il volante sarà a due razze e avrà dei comandi integrati, mentre la console centrale ospiterà il selettore della modalità di guida, il freno a mano elettrico e lo spazio per la ricarica wireless dello smartphone. La qualità dei materiali e delle finiture sarà migliorata, così come lo spazio a bordo e il bagagliaio.

La nuova Peugeot 208 Restyling sarà proposta con tre tipologie di motorizzazione: benzina, diesel ed elettrica. I motori a combustione saranno il 1.2 PureTech a tre cilindri con potenze da 100 a 155 CV e il 1.5 BlueHDi a quattro cilindri con potenza di 100 CV. I motori benzina saranno abbinati a un cambio manuale a sei marce o a un cambio automatico a otto rapporti, mentre il motore diesel avrà solo il cambio manuale. La versione elettrica si chiamerà e-208 e avrà un motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria da 50 kWh, che garantirà un’autonomia di circa 340 km secondo il ciclo WLTP.

La nuova 208 sarà dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida e alla sicurezza, come il cruise control adattivo con funzione stop&go, l’assistente al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il sistema di frenata automatica d’emergenza con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti, il monitoraggio dell’angolo cieco, il park assist e la telecamera posteriore a 180 gradi. La nuova Peugeot 208 restyling sarà presentata al pubblico al Salone di Parigi nel settembre del 2023 e arriverà sul mercato nei primi mesi del 2024. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma si stima che partiranno da circa 18 mila euro per la versione benzina base e da circa 35 mila euro per la versione elettrica.