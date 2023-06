Fiat 600, la griglia asimmetrica che fa discutere. Un tocco di originalità o una stonatura?

La data di presentazione è che bella che definita: il prossimo 4 luglio si tirerà su il velo alla nuova Fiat 600. Un giorno non come un altro, sicché proprio allora compirà gli anni l’unica e insostituibile 500. Dallo storico modello del Lingotto riprenderà diversi tratti stilistici, ma non per questo ne risulterà una copia sbiadita. Difatti, avrà un’identità ben definita, volta a fare presa sull’attuale generazione di conducenti, in linea canonici stilistici imperanti al giorno d’oggi. Gli scatti pubblicati sul forum di Autopareri permettono di conoscere degli ulteriori dettagli circa il modello. Nello specifico, un dettaglio ha catturato l’attenzione degli utenti, provocando già alcune critiche, pure piuttosto accese.

Fiat 600: il B-Suv che osa con la griglia asimmetrica. Ecco come è fatta

Partiamo proprio dal “pomo della discordia”: il frontale e, nello specifico, la griglia, aperta in maniera simmetrica. Un tratto piuttosto curioso, in grado di differenziare il modello dalle sorelle della famiglia. Se in positivo oppure in negativo spetta al fan decidere. Nel frattempo, la rete sembra divisi a metà, tra chi promuove la scelta adottata dal marchio piemontese e chi, invece, lo boccia. Perlomeno l’azienda ha avuto il coraggio di perseguire una strada differente dalle solite, il che costituisce, di per sé, già una buona notizia.

È altrettanto curiosa la scelta dei colori inerenti al nuovo logo 600: mentre davanti è argento, sul retro campeggia accompagnato dal tricolore bianco, rosso e verde. Quello ritratto nella zona anteriore richiama in un certo senso la pinzetta tipicamente impiegata negli smartphone per estrarre la simcard. Trattasi di un estrattore dalla forma caratteristica, sul quale gli utenti hanno avanzato tesi piuttosto contrapposte. Rimandano ai fasti del passato, alla mai dimenticata Stilo, le prese d’aria adibite al raffreddamento del motore, nella zona interiore del paraurti.

In generale, la Fiat 600 ha il coraggio di osare, ma, al tempo stesso, è un’evoluzione dei veicoli visti in passato, la 500X su tutti. Guarda un po’ colei della quale andrà a prendere il posto in futuro. Andrà incontro principalmente alle esigenze di chi vive in città, ma, di tanto in tanto, ama pure concedersi qualche gita fuori porta.

La gamma motori sarà costituita dal powertrain elettrico da 156 CV, mutuato dalla Jeep Avenger, e dall’unità a benzina da 1.2 litri, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 100 CV. Alla Avenger sarà accomunata pure dalla piattaforma e dal luogo di produzione, in quanto uscirà dalla catena di montaggio di Tychy, in Polonia.