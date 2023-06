Nuova Alfa Romeo GTV: dal web un progetto che stupisce

La pagina di Instagram Car.Design.Trends ha pubblicato nei giorni scorsi scorsi il render di una nuova Alfa Romeo GTV realizzato da Kennethik. Viene mostrata una sorta di reinterpretazione della famosa vettura della casa automobilistica milanese. Ricordiamo che GTV (acronimo di Gran Turismo Veloce) è una sigla che ha contraddistinto diverse generazioni di coupé sportive prodotte da Alfa Romeo, a partire dalla Giulia GTV del 1965 fino alla GTV (916) del 1995.

Nuova Alfa Romeo GTV: reinterpretazione in chiave moderna di un mito

La prima GTV nasce come una versione più potente e leggera della Giulia Sprint GT, dotata di un motore da 1.6 litri con doppio albero a camme in testa e 106 CV. La vettura si distingue per le sue linee squadrate e armoniose, disegnate da Giorgetto Giugiaro per il carrozziere Bertone. La GTV viene poi evoluta in diverse varianti, tra cui la 1750 GTV e la 2000 GTV, con motori più grandi e potenti.

Nel 1974 nasce la seconda generazione della GTV, basata sulla berlina Alfetta. La vettura presenta una linea più moderna e aerodinamica, con un frontale a cuneo e un posteriore tronco. Il motore è un quattro cilindri da 1.8 litri con 122 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce e a una trazione posteriore con differenziale autobloccante. La GTV viene poi arricchita da una versione con motore V6 da 2.5 litri e 160 CV, denominata GTV6.

Nel 1980 la GTV subisce un restyling che ne modifica il frontale, i fari posteriori e gli interni. La gamma dei motori viene ampliata con l’introduzione di un quattro cilindri da 2.0 litri con 130 CV e di un V6 da 2.0 litri con turbocompressore e 150 CV. La produzione della seconda generazione della GTV termina nel 1987.

Nel 1995 debutta la terza generazione della GTV, disegnata da Enrico Fumia per il centro stile Pininfarina. Si tratta di una coupé dalle linee eleganti e dinamiche, che riprende alcuni elementi stilistici tipici del marchio italiano, come il trilobo anteriore, i fari a goccia e il lunotto inclinato. Il telaio è basato su quello delle berline Alfa Romeo 155, 145 e 146, mentre i motori sono dei quattro cilindri Twin Spark da 1.8 e 2.0 litri con potenze tra i 144 e i 150 CV e dei V6 da 2.0 litri con turbocompressore e 201 CV e da 3.0 litri con potenze tra i 192 e i 220 CV.

Nel 1998 la GTV subisce un restyling che ne modifica il frontale, i fari posteriori, il cruscotto e le finiture interne. La gamma dei motori viene aggiornata con l’introduzione di un quattro cilindri JTS da 2.0 litri con iniezione diretta di benzina e 165 CV e di un V6 da 3.2 litri con 240 CV. Nel 2003 la GTV subisce un ulteriore restyling che ne modifica il paraurti anteriore, i cerchi in lega e gli interni. La produzione della terza generazione della GTV termina nel 2004. La sigla GTV non è stata più utilizzata da Alfa Romeo per le sue coupé sportive, sostituita dalla sigla Brera nel 2005 e dalla sigla GT nel 2007.

Al momento non è chiaro se ci sarà una nuova Alfa Romeo GTV, ma se ciò dovesse avvenire dovrebbe essere una coupé sportiva con carrozzeria a due porte e quattro posti, dotata di un motore potente e di una trazione posteriore o integrale. Dovrebbe avere un design elegante e dinamico, che riprenda alcuni tratti distintivi del marchio italiano, come il trilobo anteriore, i fari a goccia e il lunotto inclinato. Dovrebbe anche avere dei dettagli sportivi, come le prese d’aria sul cofano e sui passaruota, i cerchi in lega dal disegno aggressivo e i terminali di scarico posteriori.

Una nuova Alfa Romeo GTV dovrebbe essere basata sul telaio STLA Large che offre una buona rigidità strutturale e una buona ripartizione dei pesi. Dovrebbe avere delle sospensioni adattive e un sistema di controllo della dinamica di marcia che permetta di variare le impostazioni di guida. Dovrebbe avere dei freni potenti e una sterzata precisa e reattiva. Ovviamente sarebbe solo elettrica dato che il Biscione intende elettrificare completamente la sua gamma nei prossimi anni. Nel 2027 il Biscione lancerà una nuova ammiraglia e più di qualcuno spera si possa trattare di una vettura di questo tipo.