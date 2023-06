Citroen e-C3: ecco come sarà l’elettrica economica che sfiderà i cinesi

Citroen si prepara a lanciare la sua prima auto elettrica a basso costo in Europa: la Citroen e-C3, una berlina compatta di segmento B che costerà meno di 25.000 euro. La vettura sarà presentata ufficialmente ad ottobre 2023 e arriverà sul mercato all’inizio del 2024, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti.

Citroen pronta a lanciare Citroen e-C3: ecco come sarà

La Citroen e-C3 sarà basata su una nuova piattaforma modulare dedicata ai veicoli elettrici, che sarà condivisa con altri marchi di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA. La vettura avrà una lunghezza di circa 4 metri e un design originale e anticonvenzionale, tipico del marchio francese. La carrozzeria sarà caratterizzata da linee squadrate e geometriche, con una griglia anteriore sottile e dei fari a LED su tre livelli. La personalizzazione sarà uno dei punti di forza della Citroen e-C3, che offrirà diverse combinazioni di colori per gli esterni e gli interni.

L’abitacolo della Citroen e-C3 sarà spazioso e confortevole, con una capacità di bagagliaio di 300 litri. Il cruscotto sarà digitale da 7 pollici, mentre il sistema multimediale Uconnect avrà uno schermo da 10 pollici con compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless. L’equipaggiamento includerà anche i sistemi di assistenza alla guida e di connettività, come il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e l’avviso di cambio di corsia.

La Citroen e-C3 sarà equipaggiata con un motore elettrico da circa 100 CV, alimentato da una batteria da 50 kWh che garantirà un’autonomia di circa 300 km. La vettura potrà ricaricarsi in corrente continua fino a 100 kW, riducendo i tempi di attesa. La potenza sarà inferiore a quella dei modelli basati sulla piattaforma STLA Small, ma sufficiente per la mobilità urbana e periurbana.

La Citroen e-C3 si inserirà nella strategia di Stellantis di puntare sull’elettrificazione dei suoi marchi e dei suoi impianti produttivi. La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Trnava, in Slovacchia, che subirà una trasformazione della produzione per adeguarsi al nuovo modello. La Citroen e-C3 si proporrà come una valida alternativa alle auto elettriche cinesi, come la Dacia Spring o la MG ZS EV, che offrono prezzi bassi ma qualità inferiore. La Citroen e-C3 punterà invece a offrire un prodotto economico ma anche qualitativo ed emozionante. Qui vi mostriamo un recente render che ipotizza l’aspetto di questa auto che vedremo a breve.