La Fiat 500 corre a Roma con Tom Cruise in “Mission: Impossible” | Video

C’è anche una vecchia Fiat 500 tra le protagoniste del nuovo film “Mission: Impossible“, atto più recente di una nota serie cinematografica statunitense con Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, uomo fulcro della saga. Nel video odierno la si può ammirare insieme a una BMW serie 5, in una ricca serie di funambolismi stradali.

Per farvi vivere subito le emozioni dell’azione con la piccola utilitaria torinese, diamo lo start al filmato dal momento in cui entra in scena, ma potrete ammirare anche gli altri fotogrammi, se di vostro gradimento. Basterà semplicemente tornare indietro nella time line. Il regista Dead Reckoning afferma che non avrebbe potuto progettare una sequenza di inseguimento più difficile.

La presentazione in anteprima del film avverrà il 12 luglio prossimo, ma in un nuovo teaser, da poco rilasciato, si possono già ammirare alcune delle acrobazie automobilistiche che hanno preso forma sulle strade di Roma durante le riprese. A un certo punto dell’azione, Tom Cruise si avvicina con Hayley Atwell (Grace), cui è ammanettato, ad una Ferrari F12tdf, ma l’auto su cui dovranno salire è una vecchia Fiat 500, che accompagnerà i due nel corso della fuga a tutta birra sulle vie della capitale, per sottrarsi all’attacco di un misterioso personaggio.

La vettura torinese non è nella sua configurazione standard: per guadagnare un profilo prestazionale adeguato è stata modificata con una trasmissione elettrica, come evidenziano i colleghi di carscoops. Il motore potente e il passo corto rendono molto scenografica l’azione, in linea con la natura di “Mission: Impossible”. Sul set, la piccola Fiat 500 sembra posseduta. Di notevole presa i funambolismi di guida realizzati con essa.

I fotogrammi offerti dal teaser sono davvero esaltanti e danno un’idea molto precisa sul taglio della nuova pellicola, destinata a confermare il successo delle precedenti. Tom Cruise sembra vivere una bella sintonia con la iconica “vetturetta” italiana, insieme alla sua compagna di fuga Hayley Atwell, nel nuovo capitolo di una delle saghe cinematografiche più note dell’era moderna. A voi le immagini offerte dal video. Buona visione!

