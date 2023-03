BMW supera Stellantis come produttore più redditizio al mondo

BMW è diventata la principale casa automobilistica mondiale per quanto riguarda i profitti. La società tedesca ha ottenuto nell’ultimo anno utili per 18,6 miliardi di euro, una crescita del 49 per cento rispetto all’anno precedente. Il salto di redditività le ha permesso di superare il resto dei produttori europei del settore. BMW ha guadagnato più di Stellantis, che è rimasta a 16,7 miliardi di euro, il 26 per centro in più e quella Volkswagen, che ha realizzato un risultato positivo di 15,8 miliardi di euro, il 2,6 per cento in più.

BMW con utili pari a 18,6 miliardi di euro ha superato Stellantis e Volkswagen diventando il produttore di auto più redditizio

In attesa dei risultati di Toyota, tutto indica che BMW consoliderà la sua posizione di gruppo più redditizio. Il produttore asiatico aveva una stima per l’anno di 16,5 miliardi di utili e nel primo semestre aveva tagliato i profitti del 23 per cento. I profitti record della casa tedesca, come quelli di Stellantis, si verificano in un contesto apparentemente sfavorevole per il settore, sia per il passaggio alle auto elettriche, sia per la crisi dell’offerta di alcuni componenti, che ha provocato fermi negli stabilimenti.

General Motors, da parte sua, ha calcolato un utile per il suo anno fiscale tra gli 8 e i 10 miliardi, quindi sarà anche ben al di sotto dei produttori europei. Nella presentazione dei risultati della scorsa settimana, BMW ha attribuito la sua buona performance al miglioramento dei prezzi e agli effetti positivi del mix di prodotto. Ha inoltre evidenziato il contributo della joint venture cinese BMW Brilliance Automotive (BBA), che ha consentito una generazione di cassa di 5.011 milioni di euro. In questo modo, l’azienda è stata in grado di raggiungere un flusso di cassa di 11.071 milioni di euro nel segmento automobilistico.

Screen shot da video Carwow

Gli utili record sono arrivati ​​con un fatturato di 142,6 miliardi, ben al di sotto dei 180 miliardi di Stellantis o dei 280 miliardi di Volkswagen. La Mercedes, dal canto suo, ha raggiunto i 150 miliardi di giro d’affari, ma con un utile di 14,8 miliardi.