Alfa Romeo Tonale: negli USA è sua la pubblicità più vista

“Our Heritage” di Alfa Romeo ha ricevuto oltre 261 milioni di impressioni pubblicitarie televisive nazionali negli USA dal 29 maggio al 4 giugno, posizionandosi in cima alla recente classifica di iSpot degli spot televisivi automobilistici più visti negli Stati Uniti. L’elegante spot che pubblicizza Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in afferma che mentre “puoi portare l’Alfa Romeo fuori dall’Italia, è meglio credere che non puoi portare l’Italia fuori da un’Alfa Romeo”. La programmazione che ha generato più impressioni includeva il baseball del college (16,9 milioni di impressioni pubblicitarie TV), Forensic Files (8,8 milioni) e Today 3rd Hour (6,5 milioni). Secondo la valutazione creativa di iSpot, il 30% degli intervistati ha citato le scene visive come la cosa migliore dell’annuncio.

Lo spot pubblicitario automobilistico più visto negli USA è quello di Alfa Romeo Tonale

Alle spalle di Alfa Romeo Tonale con 195,9 milioni di impressioni televisive, lo spot di Chevrolet che mette in risalto le varie caratteristiche del Silverado occupa il secondo posto. Sebbene sia andato in onda solo durante la prima metà della settimana, un annuncio di Ram Trucks per il suo evento di vendita del Memorial Day occupa il terzo posto, avendo accumulato 137,6 milioni di impressioni pubblicitarie televisive. A differenza degli altri annunci che vedevano la prima serata come la fascia oraria migliore, la fascia oraria mattutina ha generato il maggior numero di impressioni per questo spot con 14,2 milioni.

Al numero 4 c’è uno spot pubblicitario Mercedes-Benz che promuove i suoi “Electric Dream Days”, che ha registrato 117,7 milioni di impressioni pubblicitarie televisive. Le reti via cavo hanno guidato la carica, con AMC che ha fornito 11 milioni di impressioni pubblicitarie TV, mentre Fox News è stata al secondo posto (10,8 milioni) seguita da CNN (8,2 milioni). USA Network (7,7 milioni di impressioni) e BBC America (7,2 milioni) completano la top five.

Dunque per Alfa Romeo Tonale indubbiamente una buona notizia dagli Stati Uniti in attesa di sapere come stanno andando le vendite del modello in quel mercato che resta fondamentale per la crescita del Biscione e la sua trasformazione in un brand premium globale.