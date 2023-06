Alfa Romeo Giulia e Stelvio richiamate per problemi ai freni

Alfa Romeo sta richiamando negli USA 719 unità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio per risolvere un difetto del freno di stazionamento elettronico. Quando non funziona correttamente, può causare la rottura dei rotori in carbonio. Secondo i documenti presentati all’NHTSA, la casa automobilistica del Biscione non è al momento a conoscenza di eventuali feriti o incidenti relativi al problema.

Richiamate negli USA oltre 700 unità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio per un problema ai freni

I freni carboceramici sono ben noti per le loro capacità. Più direttamente, gestiscono i cicli di calore eccezionalmente bene. Tuttavia, ciò che sta rompendo alcuni freni a matrice di ceramica al carbonio su Alfa Romeo Giulia e Stelvio è la pressione. In questo caso, pressione di bloccaggio dal freno di stazionamento elettronico.

Alfa Romeo afferma che durante determinate manovre di guida, il sistema frenante può reagire con una forza di serraggio eccessiva che frattura il rotore e riduce le prestazioni del freno. Quali siano queste “manovre di guida” è oggetto di discussione, ma Alfa Romeo afferma anche che questo sistema include una “funzione di prevenzione del rollio”.

Ciò sembra indicare che potrebbe accadere mentre un veicolo è fermo su una collina nel mezzo di un viaggio o mentre è parcheggiato. Indipendentemente da quando accade, la forza del sistema frenante è eccessiva e talvolta provoca fratture nel disco frenante. Alfa Romeo è a conoscenza di 19 reclami in garanzia relativi al problema.

Alfa Romeo GIulia e Stelvio

Pertanto richiama 603 Giulia (MY 2017-2020) con questi freni e altre 116 Stelvio (MY 2018-2020). La soluzione include un aggiornamento del sistema del modulo del sistema frenante e un “aggiornamento del software che richiederà una coppia del motore ridotta durante determinate manovre di guida”. Ancora una volta, l’Alfa Romeo non è specifico su come la coppia del motore gioca un ruolo nel problema.