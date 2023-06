Alfa Romeo festeggia i 100 anni del Quadrifoglio con una speciale livrea per le sue monoposto

Alfa Romeo F1 Team attraversa l’Atlantico per il Gran Premio del Canada. Dopo una brillante tappa a Barcellona per Guanyu Zhou e deludente per Valtteri Bottas, il team del Biscione deve ritrovare il buon dinamismo di inizio stagione. Per l’occasione Alfa Romeo renderà omaggio al proprio passato attraverso l’emblematico Quadrifoglio, il quadrifoglio simbolo della competizione per la casa milanese. 100 anni fa, durante la Targa Florio del 1923, il pilota Ugo Sivocci dipinse per la prima volta questo portafortuna sulla sua RL Corsa prima di vincere l’evento. Da quel giorno il trifoglio portafortuna è sinonimo di auto da corsa in casa del Biscione fino all’ultimo modello, la C43 per la stagione 2023.

Per festeggiare questo traguardo, e per omaggiare il secolo di storia rappresentato dal Quadrifoglio, le Alfa Romeo sfoggeranno un’edizione speciale del logo, incorniciato da un triangolo d’oro, sul cofano motore a Montreal. Un piccolo gesto sotto forma di un rispettoso cenno alla storia, al patrimonio, alla passione che il simbolo incarna da 100 anni. Alessandro Alunni Bravi – Team Manager Alfa Romeo F1 Team Stake- ha dichiarato: “Il risultato positivo di Barcellona è una prova importante dell’impegno profuso dalla squadra nelle ultime settimane, sia in pista che a Hinwil. Non vediamo l’ora di lottare regolarmente per i punti. Il risultato portato a casa ci ha motivati ​​ancora di più e la squadra si è subito messa al lavoro per trovare la prestazione in più che possa fare la differenza. Andiamo a Montreal, circuito che ci ha sorriso la scorsa stagione, con fiducia.”

Valtteri Bottas: “È stato bello vedere la squadra in ottima forma a Barcellona dopo alcune gare difficili. Da parte mia, i danni causati dai detriti nel primo giro mi hanno impedito di sfruttare appieno il potenziale della Alfa Romeo C43, il che è stato un peccato visto il ritmo incoraggiante del mio compagno di squadra. Ho passato del tempo da Barcellona a lavorare al simulatore e sono tornato a casa in Finlandia, e mi sento pronto per le sfide future. Ho sempre amato correre qui a Montreal e non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana. Sappiamo che la nostra macchina ha il potenziale per fare bene e il nostro obiettivo da venerdì sarà quello di aggiungere nuovi punti al nostro contatore. »

Zhou Guanyu: “Ritornare da Barcellona con punti è una buona motivazione per tutta la squadra e una ricompensa per l’enorme lavoro svolto finora, sia in pista che fuori. Sono entusiasta di tornare in Canada questa settimana, ho dei bei ricordi della mia prima volta qui un anno fa. Abbiamo fatto buoni progressi durante tutto il fine settimana in Spagna e nel complesso abbiamo gestito bene la gara. Se saremo al meglio fin dalla prima sessione di prove libere, domenica potremo prendere punti,” ha concluso il pilota di Alfa Romeo.