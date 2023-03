Bottas metterà all’asta il suo casco del GP d’Australia in favore di Save The Children

Valtteri Bottas presenterà in anteprima il design del casco per il Gran Premio di Formula 1 d’Australia, il terzo della stagione 2023, e il pilota dell’Alfa Romeo lo metterà all’asta a beneficio dell’organizzazione Save The Children. Il pilota finlandese ha annunciato che questo fine settimana a Melbourne indosserà un casco diverso. Il finlandese debutterà con un design dell’artista aborigeno contemporaneo Ricky Kildea, che ha creato due caschi unici che rendono omaggio alle comunità indigene australiane.

Valtteri Bottas metterà all’asta il suo casco che indosserà nel Gran Premio d’Australia a beneficio dell’organizzazione Save The Children

Dopo il fine settimana, Bottas metterà all’asta uno dei caschi sulla piattaforma F1 Authentics. Tutti i proventi saranno devoluti a due progetti a beneficio della comunità indigena locale attraverso Save The Children. Da un lato c’è il Mooroopna Kinder Project, che aiuta i bambini senza risorse a frequentare la scuola materna e che nel 2022 ha subito gravi alluvioni. “Mi piace esprimermi attraverso i miei caschi speciali. La cultura e la storia australiane sono qualcosa che mi ha interessato molto negli ultimi anni, soprattutto attraverso la mia compagna, Tiffany, che è di qui, e abbiamo promesso di rendere omaggio speciale alla comunità indigena “, ha detto Bottas.

“Considero questi due dei migliori design che abbia mai indossato e sono lieto di metterne all’asta uno per una buona causa. Il Gran Premio d’Australia ha rappresentato l’occasione perfetta per dare vita non a uno, ma a due incredibili design di caschi, mentre si raccolgono fondi per i più bisognosi”, ha aggiunto il pilota di Alfa Romeo F1 Team.

Bottas

Save the Children utilizzerà i fondi raccolti dall’asta per coprire i costi di riparazione e l’acquisto di nuove attrezzature. Kildea ha scelto come secondo beneficiario la Koorie Academy Basketball, un’organizzazione senza scopo di lucro che aiuta i bambini aborigeni che “affrontano ostacoli” legati all’inclusione nello sport.