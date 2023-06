Stellantis richiama oltre 354.000 Jeep in tutto il mondo

Stellantis sta richiamando più di 354.000 Jeep in tutto il mondo perché le molle elicoidali posteriori possono staccarsi durante la guida. Il richiamo riguarda alcuni SUV Grand Cherokee del 2022 e 2023 e Grand Cherokee L dal 2021 al 2023. La società afferma nei documenti pubblicati martedì dalla National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti che le molle potrebbero essere state installate in modo errato durante la produzione.

Possono staccarsi dal veicolo mentre è in movimento, aumentando il rischio di incidente e creando un pericolo per gli altri guidatori. Stellantis afferma nei documenti di essere a conoscenza di 17 reclami in garanzia, due rapporti di assistenza clienti e due rapporti sul campo che potrebbero essere causati dal problema. Ma fino al 25 maggio non aveva notizie di incidenti o feriti. La maggior parte dei veicoli richiamati si trova in Nord America. I SUV con sospensioni pneumatiche non sono interessati. I rivenditori ispezioneranno le molle e, se necessario, sostituiranno i gruppi. I proprietari devono essere informati per lettera a partire dal 28 luglio.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo richiamo che coinvolge quasi 350 mila Jeep del gruppo Stellantis in tutto il mondo.