DS Automobiles presenta la DS E-Tense FE23 al Vivatech

La settima edizione di VivaTech, grande evento europeo dedicato alla tecnologia e all’innovazione, si terrà a Paris Expo (Porte de Versailles) dal 14 al 17 giugno. Punto di riferimento per quanto riguarda la tecnologia elettrica e detentore di un eccezionale track record in Formula E dal 2015 (4 titoli iridati, 16 vittorie, 47 podi, 22 pole position), DS Automobiles non poteva mancare a questo evento eccezionale.

Al Vivatech 2023 DS Automobiles mostrerà la sua DS E-tense FE23

Il marchio premium del Gruppo Stellantis presenterà la DS E-TENSE FE23, una monoposto attualmente iscritta all’ABB FIA Formula E World Championship, che si concentra sulle tecnologie più avanzate nel campo del motorsport elettrico. Progettata e sviluppata da DS Performance, la divisione competizioni di DS Automobiles, la DS E-TENSE FE23 è l’auto di Formula E più veloce mai realizzata, con una velocità massima di 280 km/h su un circuito cittadino. È anche più leggero del suo predecessore, la monoposto di seconda generazione, e, soprattutto, molto più efficiente con una capacità di rigenerazione della frenata superiore al 40%.

Il DS E-TENSE FE23 è anche più potente del suo predecessore da 350 kW, con quattro ruote rigenerative. Un propulsore anteriore aggiunge 250 kW ai 350 kW posteriori, raddoppiando la capacità di rigenerazione del Gen2 per erogare 600 kW in totale. Guidata dal francese Jean-Eric Vergne, l’unico due volte campione nella storia della Formula E, e dal campione in carica del Belgio Stoffel Vandoorne, la DS E-TENSE FE23 è una delle monoposto più competitive della Stagione 9 dell’ABB FIA Campionato mondiale di Formula E.

Grazie a tutta l’esperienza maturata in Formula E, DS Automobiles sta accelerando il suo trasferimento tecnologico ai veicoli di produzione elettrificati. Ciò sarà di grande beneficio per i clienti del marchio, che dal 2024 produrrà solo auto elettriche al 100%. DS Automobiles, che ha appena festeggiato la sua 100esima gara di Formula E, esporrà la spettacolare DS E-TENSE FE23 nel padiglione 2, dedicato all’innovazione nello sport.