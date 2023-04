Opel Astra si aggiudica il Red Dot Award 2023 nella categoria Product Design

La nuova Opel Astra ha vinto la categoria “Product Design” all’annuale concorso internazionale di design Red Dot Award 2023. Il premio per il design si aggiunge alla crescente lista di riconoscimenti ottenuti dal modello station wagon Astra e Astra Sports Tourer, avendo già vinto il Golden Steering Wheel 2022. La filosofia di design audace e pura di Astra è stata elogiata dalla giuria, composta da 43 giudici quest’anno, con l’interno anche evidenziato.

Mark Adams, Vice-President Design di Opel ha dichiarato: “La nostra filosofia di design Bold and Pure brilla davvero nella nostra Opel Astra di ultima generazione. Come ogni nuova Opel, anche Opel Astra è dotata dell’espressivo volto del marchio Vizor e combina una tecnologia innovativa con un design emozionale. Abbiamo anche sviluppato il cockpit secondo questo principio. Il Pure Panel completamente digitale può essere utilizzato in modo intuitivo ed è focalizzato sull’essenziale.”

Disponibile con efficienti motori a benzina, propulsori ibridi plug-in e presto anche Astra Electric completamente elettrica, Opel Astra mette in mostra l’ultima filosofia di design Bold and Pure di Opel. Nella parte anteriore, il nuovo frontale Vizor rappresenta l’elemento maggiormente caratterizzante. Il Vizor integra perfettamente anche tecnologie come i fari Intelli-Lux LED ultrasottili opzionali e la telecamera anteriore del sistema Intelli-Vision.

Nella parte posteriore, si fanno notare le luci posteriori a LED a risparmio energetico, la terza luce stop verticale e la luce lampeggiante montata al centro, che può essere utilizzata anche per aprire il portellone. Grazie al materiale termoplastico, il portellone è particolarmente leggero e rigido e dettagli come le luci posteriori ultrasottili possono essere progettati con grande precisione.

La stessa precisione ed equilibrio si applicano agli interni di Opel Astra. L’ambiente digitale di alta qualità è incentrato sull’interfaccia digitale Pure Panel incentrata sul conducente, che dispone di un display dello strumento del conducente da 10 pollici e di un touchscreen digitale da 10 pollici con navigazione satellitare di serie.

Il Pure Panel è perfettamente posizionato all’altezza ideale per lo sguardo del guidatore e utilizza una grafica nuova e moderna, assicurando che tutte le informazioni chiave, comprese le indicazioni del navigatore satellitare, siano chiaramente visibili. Significa anche che le funzioni importanti sono facilmente accessibili, sebbene il funzionamento di alcune funzioni utilizzate regolarmente, come il volume dell’altoparlante e l’aria condizionata, sia controllato da interruttori fisici sotto il touchscreen centrale. Un pad per il pollice consente un funzionamento sicuro e conveniente durante la guida. Opel Astra dunque si agiudica l’ennesimo premio della sua carriera.