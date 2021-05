Marelli forma una joint venture con il fornitore Punch

Marelli Corp e il fornitore Punch stanno formando una joint venture per sviluppare e produrre assali elettrici. La joint venture, denominata Marelli Electric Powertrain Strasbourg, sosterrà entrambe le società mentre cercano di fornire sistemi integrati ai mercati dei veicoli elettrici in Europa e nelle Americhe, hanno affermato Marelli e Punch martedì.

Nuova Joint Venture per Marelli con il fornitore Punch

L’azienda italo-giapponese, formata dal fornitore di riscaldamento, aria condizionata e gas di scarico Calsonic Kansei e l’ex unità di illuminazione di Fiat Chrysler Automobiles, Magneti Marelli nel 2019, fornirà motori elettrici, inverter e software per gli assi elettrici alla JV. Punch, azienda con sede in Belgio, fornirà invece componenti del cambio e contribuirà con la sua esperienza di sviluppo e produzione alla riuscita della JV.

La sede della nuova azienda sarà a Strasburgo in Francia

La JV non ancora valutata sarà di proprietà di Marelli e avrà sede presso lo stabilimento di Punch a Strasburgo, in Francia. L’accordo è stato firmato e le dichiarazioni normative dovrebbero essere completate verso la fine del secondo trimestre, ha detto Marelli.

“La joint venture è un’importante pietra miliare nella strategia di crescita della mobilità elettrica di Marelli”, ha affermato nel comunicato Hannes Prenn, CEO del business dei propulsori elettrici di Marelli.

“Con questa collaborazione, espandiamo ulteriormente la nostra offerta unica come fornitore di sistemi completi per propulsori elettrici che è completata dalle nostre soluzioni di gestione termica e della batteria”. Marelli Corp. si colloca al 14 ° posto nell’elenco Automotive News dei primi 100 fornitori globali, con vendite di componenti a livello mondiale alle case automobilistiche per 14,94 miliardi di dollari nel 2019.

Allo scopo di produrre insieme assali elettrici Marelli e il suo fornitore Punch hanno creato una nuova Joint Venture

