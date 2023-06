Nuova Fiat Topolino: ecco come potrebbe apparire nella versione con le portiere

La Nuova Fiat Topolino è pronta a conquistare il mercato italiano con il suo stile retrò e la sua tecnologia elettrica. La vettura, che forse sarà presentata il 4 luglio, è un quadriciclo leggero che si potrà guidare dai 14 anni in su, senza la patente B. Il suo prezzo dovrebbe essere di circa 6.000 euro, grazie agli incentivi statali.

Sul web appare un render che mostra quale dovrebbe essere il design della nuova Fiat Topolino con le portiere

La nuova Fiat Topolino nasce sulla base della Citroen Ami, ma si distingue per il design ispirato alla storica 500 degli anni Cinquanta. I fari rotondi, la fascia centrale argentata, il colore verde acqua e i dettagli nautici richiamano le spiaggine dell’epoca. La versione mostrata fino ad ora da Fiat era la spiaggina senza portiere. Ma la vettura ha anche le portiere, che qui vi mostriamo per la prima volta in un render e che forse dovrebbero essere realizzate da un carrozziere di Fossano, in Piemonte.

La Nuova Fiat Topolino ha una lunghezza di 2,41 metri e un’altezza di 1,52. È dotata di una batteria da 5,5 kWh che le garantisce un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45. La ricarica potrà avvenire da una presa domestica a 220V in circa tre ore o da una colonnina in corrente alternata con un adattatore.

La vettura di Fiat si propone come una soluzione ideale per la mobilità urbana e a corto raggio, in grado di accedere ovunque grazie alla sua natura elettrica. È anche un’alternativa interessante per i giovani che vogliono muoversi in libertà senza dover sostenere i costi di una citycar tradizionale. La Nuova Fiat Topolino è un omaggio alla storia del marchio torinese e alla sua capacità di innovare. Con la sua simpatia e la sua praticità, potrebbe diventare un successo di vendite e di pubblico.