Nuova Fiat Topolino: il suo ritorno fa scalpore nel mondo

Nuova Fiat Topolino è stata ufficialmente confermata dalla principale casa automobilistica italiana con la prima immagine ufficiale e uno scarno comunicato in cui si annuncia l’arrivo sul mercato di questo quadriciclo leggero su base Citroen Ami anche se la prima immagine mostra un design differente tra le due auto con il veicolo di Fiat che non può essere considerato un semplice clone come invece si pensava sarebbe stato fino a qualche mese fa.

Nuova Fiat Topolino: il suo ritorno sul mercato in una nuova veste suscita curiosità in tutto il mondo

Nuova Fiat Topolino dunque riporta sul mercato un nome famosissimo che ha fatto la storia di Fiat nel mondo. Non a caso la notizia del debutto di questa auto ha fatto nelle scorse ore letteralmente il giro del mondo suscitando curiosità a livello globale per questo mitico nome che torna finalmente in auge nella gamma di Fiat. La stampa internazionale ha commentato in maniera molto positiva questa novità anche se qualcuno ha evidenziato l’eccessiva somiglianza con la Citroen AMI definendo la vettura una sorta di Ami in salsa piemontese.

Ricordiamo che al momento si sa ben poco sulla nuova Fiat Topolino. Non sappiamo esattamente quando avverrà il debutto ufficiale. Si ipotizza agli inizi del prossimo mese di luglio forse insieme alla nuova Fiat 600 altra auto il cui debutto è ormai imminente. Anche sulle caratteristiche e sulle specifiche Fiat ha preferito per il momento sorvolare. Supponiamo saranno più o meno le stesse di Citroen AMI e Opel Rocks-e. Lo stesso vale per il prezzo anche se non escludiamo che la vettura di Fiat possa costare qualcosina in più. Tutte e tre le auto saranno fabbricate insieme in Marocco nello stabilimento Stellantis di Kenitra. Restiamo in attesa di ulteriori notizie da parte di Fiat a proposito del ritorno sul mercato di questo leggendario nome.