FIAT celebra l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana “Not Alone” con il film “Porte Aperte” 

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana “Not Alone”, grande evento internazionale organizzato dalla Fondazione Vaticana “Fratelli Tutti” che si svolgerà in Piazza San Pietro a Roma il 10 giugno. In questa occasione, FIAT ha sviluppato un film speciale per inviare un messaggio di apertura e inclusione verso altre culture, gli stessi valori condivisi da un marchio globale. “Open Doors”, omaggio alla fratellanza umana, vede protagonista la Fiat 600e, che apre le sue porte alle persone durante le prime tappe del suo tour mondiale. Sua Santità Papa Francesco, infatti, nell’Enciclica ‘Fratelli Tutti’ vuole promuovere la fraternità e l’unità sociale, per rilanciare un nuovo paradigma antropologico su cui ricostruire scelte e stili di vita, programmi e visioni del mondo, nella consapevolezza che la fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all’uguaglianza.

«FIAT crede profondamente nella visione, nei valori e negli obiettivi promossi dall’Enciclica. Con il film “Porte Aperte” la FIAT riprende le parole più stimolanti e significative del Santo Padre per dare voce e diffondere ulteriormente questo messaggio di apertura e fraternità. Sostenere la Fondazione “Fratelli Tutti” per l’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana “Not Alone” è il nostro atto concreto per promuovere ulteriormente il rispetto delle diverse culture e una missione rilevante per FIAT come marchio globale” – ha dichiarato Olivier Francois, Amministratore Delegato FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis. – “L’agire insieme è la chiave per costruire la speranza e il senso ultimo del messaggio di Sua Santità Papa Francesco per piantare semi che crescono nelle coscienze e nelle azioni concrete di tutte le comunità e della società civile. Inoltre, siamo orgogliosi di sostenere l’evento garantendo un trasporto sostenibile grazie a una flotta a zero emissioni. Fa parte della nostra visione per creare un futuro migliore”.

Nel cortometraggio “Open Doors” vediamo la Fiat 600e attraversare diverse città del mondo – da Hiroshima a Buenos Aires, Accra e Gerusalemme – e simbolicamente aprire le sue porte per accogliere persone di paesi e culture diverse, prima di arrivare a Piazza San Pietro per partecipare all’Incontro Mondiale della Fratellanza Umana “Non Solo”. Il film è narrato da una giovane ragazza che parla del progetto usando le parole più significative e autorevoli del Santo Padre.

La flotta di veicoli elettrici FIAT – tra cui Fiat 500e, Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse – assicura al Meeting mobilità “verde” e trasporto sostenibile, a testimonianza dell’impegno di FIAT verso i valori dell’ecologia e della sostenibilità in coerenza con i messaggi promossi dall’Enciclica “Laudato Sì”.