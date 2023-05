Nuova Fiat 600: probabile prezzo, data di debutto e gamma di motori

Nuova Fiat 600 sarà la prossima grande novità della gamma della principale casa automobilistica italiana. Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore le prime foto spia del modello senza veli immortalato prima in Germania e poi a Roma nei pressi del Vaticano dove probabilmente stava girando il primo spot pubblicitario. A proposito di questa vettura, il suo debutto sembra ormai imminente e in tanti si chiedono quale possa essere la sua data di presentazione.

Ecco quando potrebbe debuttare e quanto potrebbe costare la nuova Fiat 600

Si vocifera che il 4 luglio, giorno di debutto della Fiat 500 possa essere il momento giusto per il suo lancio anche se ancora non ci sono notizie ufficiali. Quello che sembra sicuro è che il debutto di questa auto è ormai questione di settimane. Molto probabilmente già nel corso dei prossimi giorni avremo notizie più precise in proposito.

Per quanto riguarda invece la sua gamma dei motori, sicuro al momento la presenza di una versione elettrica con lo stesso motore di Jeep Avenger e dunque con potenza di 156 cavalli e circa 400 km di autonomia con una ricarica completa. Per quanto riguarda il resto della gamma di motori, sembra abbastanza probabile la presenza di un motore turbo benzina 1.2 tre cilindri da 100 CV. Inoltre non si escludono altre sorprese in proposito.

Infine una domanda che molti si fanno a proposito della nuova Fiat 600 e quali saranno i prezzi della sua gamma. Al momento non si hanno notizie certe. Sembra però probabile che il riferimento sarà la Jeep Avenger rispetto alla quale la vettura di Fiat avrà una gamma di prezzi leggermente più bassa. Si parla di circa 1.500 – 2000 euro meno.

Quindi la versione entry level dovrebbe partire da una cifra di poco superiore ai 20 mila euro. Sicuramente nei prossimi giorni su questi e altri aspetti della nuova vettura di Fiat arriveranno ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo che questa auto nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotta a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e ad Alfa Romeo B-SUV. La produzione vera e propria partirà entro fine anno mentre gli ordini si dovrebbero aprire in autunno.