DS Automobiles anticipa come saranno gli interni delle sue future auto

DS Automobiles svela un manifesto di stile per gli interni, frutto delle sue riflessioni sul futuro dell’automobile. Denominato Mi 21, questo supporto alla ricerca – inizialmente destinato a rimanere confidenziale – mira a creare il legame tra visione e progetto. Stabilisce la roadmap quinquennale necessaria per lo sviluppo dei modelli futuri che arriveranno prima della fine del decennio.

Mi 21 illustra una visione proiettiva dell’arte del viaggio, guidata da un’esperienza senza precedenti di comfort, raffinatezza e tecnologia, una visione al centro del posizionamento della casa francese l’unico marchio premium in grado di incarnare l’arte del viaggio francese. Mi 21 è eccezionalmente esposto a Parigi, al Grand Palais Éphémère, in occasione di Révélations – la biennale internazionale dell’artigianato e della creazione – dal 7 all’11 giugno. Mi 21 condivide i suoi segreti anche sul nuovo sito DS Design Studio Paris. Quest’ultimo permette ai visitatori di andare dietro le quinte della creazione.

Thierry Metroz, Direttore Stile DS Automobiles ha dichiarato in proposito: “Révélations è un evento dedicato al saper fare, all’artigianato artistico e all’eccellenza degli artigiani. Siamo presenti lì dal 2019. È un’occasione per incontrare un pubblico sensibile all’avanguardia, ai bei materiali, allo stile, al know-how e al design. È interessante raccogliere le loro impressioni, sensazioni e commenti, come un test a grandezza naturale con esperti”.

Progettato da Thomas Bouveret, Interior Design Manager, Vincent Lobry, CMF Design Manager, e dai loro team, il manifesto Mi 21 reinterpreta i codici delle cabine di domani al servizio dell’arte del viaggio. “Vogliamo portare il grande pubblico nel nostro backstage, come uno chef inviterebbe la sua clientela in cucina. La nostra prima motivazione è quella di condividere la nostra passione con i visitatori del sito, che vedono solo alcune delle nostre creazioni nel nostro DS STORE e occasionalmente alle fiere. Vogliamo spiegare la genesi del design delle nostre concept car e modelli di serie. I visitatori scopriranno alcune creazioni che non si aspetterebbero di vedere da un centro di design automobilistico” ha detto il dirigente di DS Automobiles.