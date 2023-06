Nuova Lancia Delta: design innovativo e prestazioni eccezionali per la futura generazione

La Lancia Delta è un modello che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano, sia per il suo stile elegante e distintivo, sia per le sue imprese sportive nei rally mondiali. Dopo aver vissuto una seconda giovinezza grazie a interessanti restomod, la Delta è pronta a tornare sul mercato nel 2028 con una veste completamente rinnovata e 100% elettrica. La nuova Lancia Delta sarà una berlina media di segmento C, che si posizionerà nel settore premium della galassia Stellantis, insieme ad Alfa Romeo e DS.

La nuova Lancia Delta debutterà nel 2028

La vettura sarà basata sulla piattaforma specifica elettrica eVmp/Stla Medium, che debutterà nel 2023 sulla futura Peugeot 3008 e che consentirà una grande flessibilità in termini di dimensioni, autonomia e potenza. Sul piano estetico, la nuova Lancia Delta riprenderà alcuni elementi distintivi del modello originario del 1979, disegnato da Giorgetto Giugiaro, come la forma del montante C, la firma luminosa con i doppi fari tondi e la carrozzeria leggermente rialzata. Tuttavia, la vettura non sarà una semplice rivisitazione rétro, ma saprà esprimere un design innovativo e originale, in linea con il manifesto di progresso e di tecnologia che il marchio torinese vuole incarnare.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Lancia Delta sarà votata alla sportività e alla guida dinamica, ereditando lo spirito delle versioni da corsa che hanno dominato i rally negli anni ’80 e ’90. La vettura potrà contare su propulsori elettrici con potenze da 130 CV a 300 CV, quest’ultimo con trazione integrale. Inoltre, la vettura potrebbe offrire la possibilità di ricarica wireless, per rendere ancora più comoda e pratica l’esperienza di guida.

La nuova Lancia Delta sarà quindi un’auto emozionante e all’avanguardia, capace di rilanciare il mito di un modello iconico e di conquistare una nuova generazione di clienti. La vettura dovrebbe arrivare sul mercato nel 2028, dopo l’erede della Ypsilon nel 2024 e la nuova Lancia Gamma nel 2026. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e anticipazioni su questo progetto ambizioso e intrigante di cui vi mostriamo alcuni render che ne ipotizzano il design.