Nuova Fiat 600: nuovo avvistamento per il SUV su una bisarca

Continuano gli avvistamenti per la nuova Fiat 600. La vettura della principale casa automobilistica italiana questa volta è stata avvistata in molteplici unità a bordo di una Bisarca. In particolare si vede il veicolo con diversi colori di carrozzeria, tra cui rosso, cappuccino e nero. Le immagini sono tratte dal forum del sito Autopareri e l’avvistamento dovrebbe essere avvenuto in Italia. Questa non è la prima volta che il nuovo modello di Fiat viene avvistato ormai senza più nessuna copertura.

Arrivano altre foto spia per la nuova Fiat 600

La prima immagine senza veli per la nuova Fiat 600 è arrivata circa un mese fa dalla Germania, dove fu immortalato un esemplare di colore rosso. Qualche giorno dopo si è registrato un avvistamento di una unità bianca nei pressi del Vaticano dove Fiat stava girando uno spot pubblicitario. Sono state molteplici le foto di questo esemplare che hanno circolato sul web nei giorni scorsi.

Successivamente la stessa auto è stata vista anche a Lerici in Liguria sempre sul set di uno spot pubblicitario. In quell’occasione grazie ad una storia di Instagram del numero uno di Fiat Olivier Francois abbiamo pure dato il nostro primo sguardo agli interni. Adesso arrivano queste foto in attesa di sapere quando avverrà il debutto ufficiale della nuova Fiat 600.

Secondo indiscrezioni il modello potrebbe essere svelato il prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat Topolino nel corso di una cerimonia di presentazione che si terrebbe nel giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia il compleanno della Fiat 500. Ricordiamo infine che le vendite di questo modello si apriranno nei prossimi mesi con la produzione a Tychy in Polonia che dovrebbe partire entro fine anno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno.