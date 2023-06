Alfa Romeo B-SUV: punterà su qualità, design e tecnologia

La prossima grande novità di Alfa Romeo sarà la sua nuova entry level: Alfa Romeo B-SUV. Questo modello per il momento non ha ancora un nome anche se dovrebbe mancare davvero poco prima di scoprire come si chiamerà. Si dice infatti che massimo a settembre conosceremo il nome di questo atteso veicolo destinato a far parlare molto di sé nei prossimi anni. Il lancio è previsto per il 2024 e il progetto è già in fase avanzata.

Alfa Romeo B-SUV: per la sua futura entry level il Biscione punterà su qualità, design e tecnologia

Alfa Romeo B-SUV sarà basato sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa che equipaggia modelli come la Peugeot 2008 e l’Opel Mokka. Questa piattaforma permetterà al B-SUV di offrire una versione elettrica a batteria, oltre a motorizzazioni termiche e ibride. La versione elettrica sarà la prima nella storia della casa automobilistica del Biscione. Il design del B-SUV di Alfa Romeo sarà in parte ispirato a quello di Alfa Romeo Tonale, il SUV di segmento C che sarà presentato entro la fine dell’anno. Il B-SUV riprenderà alcuni elementi distintivi del marchio, come il trilobo anteriore, i fari affilati e la coda sportiva.

Alfa Romeo B-SUV avrà dimensioni compatte, intorno ai 4,2 metri di lunghezza, e una capacità di carico adeguata. L’abitacolo sarà curato nei dettagli e dotato di tecnologie avanzate, come il sistema multimediale con schermo touch e la strumentazione digitale. Alfa Romeo per questo modello come del resto per tutte le future novità ha intenzione di puntare su qualità, tecnologia, prestazioni e design per convincere i clienti in un segmento di mercato particolarmente agguerrito.

Alfa Romeo B-SUV sarà un modello di ingresso di livello elevato per il marchio, che punta a conquistare una fetta del mercato dei SUV compatti premium. Il B-SUV dovrà competere con rivali come l’Audi Q2, la Mini Countryman e la Volvo XC40. Il prezzo non è ancora noto ovviamente ma presumiamo si possa partire da circa 30 mila euro. Qui vi mostriamo un render frutto dell’Intelligenza artificiale che immagina così questo futuro modello che dovrebbe debuttare entro la metà del prossimo anno.