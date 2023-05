Alfa Romeo Giulia e Stelvio: prezzi più bassi dopo il restyling negli USA per sfidare BMW

Alfa Romeo Giulia e Stelvio di recente sono stati rinnovati. I due modelli sono adesso pronti per il lancio negli USA. Adesso le due auto del Biscione non solo sono più belle da vedere, ma saranno anche più convenienti di prima quando raggiungeranno i concessionari statunitensi nel corso dei prossimi mesi. Con questa mossa, la casa automobilistica del Biscione mira a fornire un vantaggio competitivo rispetto alle alternative di BMW.

Negli USA dopo il restyling Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno un prezzo più basso rispetto a prima per fare concorrenza a BMW

Secondo i dati della guida agli ordini, Alfa Romeo Giulia 2024 sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti con un prezzo di partenza di $ 44.075. Questo prezzo riflette una riduzione di $ 1.800 rispetto al modello 2023 pre-lifting, rendendo la berlina $ 720 più conveniente rispetto alla BMW 330i entry-level, che parte da $ 44.795. Secondo il rapporto di Cars Direct, tutte le varianti della Giulia saranno offerte con una riduzione di prezzo di $ 1.800, ad eccezione del modello di punta Giulia Quadrifoglio, che mantiene il suo prezzo a $ 81.355.

Passando all’Alfa Romeo Stelvio, il prezzo del SUV parte da $ 46.370, indicando una riduzione di $ 1.800 rispetto all’anno modello precedente. Simile alla Giulia, questa riduzione di prezzo si applica a tutte le varianti Stelvio ad eccezione della Quadrifoglio, che parte ancora da $ 87.270. Il concorrente più vicino dell’Alfa Romeo Stelvio della BMW è il popolare X3. Con le nuove riduzioni, l’X3 ora ha un prezzo superiore di $ 825 rispetto allo Stelvio.

La conferma di queste riduzioni di prezzo arriva circa sei mesi dopo il restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio per l’anno modello 2023 in Europa e il 2024 negli Stati Uniti. Le modifiche continuano nelle cabine di entrambi i modelli e includono funzionalità come un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e una registrazione digitale NFT della provenienza e della cronologia dei tagliandi dell’auto.