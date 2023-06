Alfa Romeo Gran Stelvio: il SUV che fa sognare gli appassionati, ecco come potrebbe essere

Alfa Romeo sta lavorando al suo SUV più grande e lussuoso di sempre che per il momento abbiamo soprannominato Alfa Romeo Gran Stelvio. Si tratta di un modello che dovrebbe arrivare nel 2027 o nel 2028 e che si posizionerà al di sopra dell’attuale Stelvio, offrendo più spazio, comfort e tecnologia.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di Alfa Romeo Gran Stelvio

Alfa Romeo Gran Stelvio sarà basato sulla piattaforma STLA Large come le future Stelvio e Giulia, ma con dimensioni maggiorate: si parla di una lunghezza di circa 4,90 metri, una larghezza di 1,95 metri e un passo di 2,90 metri. Il design riprenderà lo stile elegante e sportivo del Biscione, con una calandra trilobata, dei fari affilati e una coda muscolosa.

Il SUV sarà disponibile sia con la trazione integrale Q4 sia con la trazione posteriore, e potrà contare su una gamma di motori elettrici con la top di gamma che come per tutte le auto di Alfa Romeo sarà ancora una volta la variante Quadrifoglio. Alfa Romeo Gran Stelvio sarà dotato di un impianto multimediale al passo con i tempi, con uno schermo touch da almeno 10 pollici per il sistema di infotainment e uno da 12 pollici per il cruscotto digitale. Non mancheranno gli aiuti alla guida di livello 3, che permetteranno al SUV di muoversi in modo semi-autonomo in determinate situazioni.

Alfa Romeo Gran Stelvio sarà il SUV che tutti aspettavano da Alfa Romeo: un modello che coniugherà le prestazioni e la dinamica tipiche del marchio con la praticità e il lusso di un grande SUV. Un modello che sfiderà ad armi pari i rivali tedeschi e che aiuterà la casa automobilistica milanese a sfondare definitivamente nel mercato auto degli Stati Uniti. A proposito di questo modello qui vi mostriamo un render del sito francese auto-moto che ipotizza l’aspetto di questo SUV.