Fiat continua a guidare il mercato brasiliano anche a maggio 2023

A maggio 2023, Fiat ha rivelato il nome del suo ultimo pick-up, il Fiat Titano, celebrando il traguardo delle 400.000 Argo vendute e delle 150.000 Cronos vendute. Non finisce qui perché la casa automobilistica italiana ha ancora altri motivi per festeggiare.

Continua a guidare il mercato brasiliano sia a maggio che nel risultato cumulato dell’anno. Inoltre, il Fiat Strada è leader del mercato brasiliano per la 18ª volta mentre il Toro è entrato nella classifica dei modelli più venduti nel paese.

Fiat: quasi 35.000 immatricolazioni registrate il mese scorso in Brasile

In totale, a maggio sono state immatricolate oltre 34.430 unità, 7742 in più davanti al secondo brand in classifica. Questo permette a Fiat di garantirsi anche nell’anno la leadership assoluta, totalizzando 164.463 immatricolazioni e il 21,7% di quota di mercato.

In aggiunta, il brand di Stellantis è il numero uno anche nel retail nel quinto mese dell’anno, impresa che si ripete anche nel cumulato del 2023, con il 16,1% di market share nel canale e 65.411 unità vendute.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth Sudamerica, ha detto che l’ultimo mese può essere considerato atipico all’interno del mercato automobilistico brasiliano. I recenti annunci hanno avuto grandi ripercussioni nel settore nel suo complesso, che hanno portato a cambiamenti nelle aspettative del mercato dei consumatori e, di conseguenza, hanno influito sull’interesse all’acquisto.

Nonostante ciò, Fiat ha continuato a guidare il mercato brasiliano con un ampio vantaggio sul secondo classificato e, ancora una volta, ha posizionato lo Strada come il veicolo più venduto nel paese.

Tre vetture si sono posizionate nella top 10

La storica casa automobilistica torinese ha chiuso il mese con tre vetture nella classifica dei 10 best-seller del paese. Con 9716 unità vendute, il Fiat Strada si è assicurato la prima posizione, il Toro nono con 4986 immatricolazioni e Argo 10ª con 4710 veicoli venduti.

Come se tutti questi traguardi non bastassero, Fiat si distingue anche in diversi segmenti. Questo perché, a maggio, il marchio ha conquistato ancora la leadership di hatch (22,8%), pick-up (42,2%) e furgoni (35,1%).