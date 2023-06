Nuova Fiat Topolino: sul web spunta anche un video

Sul web nelle scorse ore è apparso il primo video della nuova Fiat Topolino, la storica city car che tornerà sul mercato nel 2023 nelle vesti di quadriciclo elettrico nello stile di Citroen AMI. La vettura, che riprende il nome e lo stile del modello originale degli anni ’30, sarà una piccola elettrica pensata per la mobilità urbana. Nel video, pubblicato su YouTube, si possono vedere alcuni dettagli della nuova Topolino, come i fari rotondi, il logo Fiat sul cofano e un posteriore molto diverso nello stile rispetto alla parte anteriore.

Sul web spunta il primo video della nuova Fiat Topolino il cui debutto è vicino

Le immagini sono tratte da un dietro le quinte di uno spot pubblicitario che Fiat sta girando in questi giorni in Liguria per la promozione del modello e di cui ieri vi abbiamo mostrato alcune immagini estrapolate da una storia realizzata su Instagram dal capo di Fiat Olivier Francois. Secondo indiscrezioni la nuova Fiat Topolino potrebbe essere svelata insieme alla nuova Fiat 600 nel corso di un grande evento che si terrà il 4 luglio, giorno in cui Fiat festeggia il compleanno della sua vettura più famosa: la 500.

Nuova Fiat Topolino è stata mostrata per la prima volta lo scorso 31 maggio con la prima immagine ufficiale da Fiat che sempre in quella data ha confermato ufficialmente il suo nome. La vettura dovrebbe avere un prezzo in linea con quello della Citron Ami o al massimo leggermente più alto. La sua produzione dovrebbe avvenire in Marocco a Kenitra a partire dall’autunno. Gli ordini si potrebbero aprire subito dopo la sua presentazione ufficiale. Quella mostrata fino ad ora è la versione spiaggina. In sede di presentazione sarà mostrata ovviamente anche la versione normale dotata di porte.