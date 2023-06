Lancia Flaminia Presidenziale con a bordo Mattarella protagonista della cerimonia del 2 giugno

Ieri 2 giugno a Roma come di consueto si sono svolti i festeggiamenti della Repubblica Italiana: la giornata è un omaggio alla creazione della Repubblica Italiana nel 1946. Come da tradizione, il Presidente della Repubblica Italiana a bordo della Lancia Flaminia Presidenziale ha aperto la parata militare , attraverso alcuni dei luoghi iconici della città e lungo Via dei Fori Imperiali. Dal lontano 1961 questa vettura è l’auto ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Svelata al Salone di Ginevra del 1957 e dotata di un motore V6 da 2,5 litri, la Lancia Flaminia era un’ammiraglia di gran classe, con interni e finiture di pregio, che le donavano un’allure che nessun’altra vettura aveva all’epoca.

Nella parata del 2 giugno protagonista Lancia Flaminia Presidenziale

Per seguire il successo delle vendite, il nuovo modello si arricchì rapidamente di serie speciali realizzate dai carrozzieri, poi nel 1961 PininFarina produsse la cabriolet presidenziale a passo lungo, nota come “335”, indicando le dimensioni del passo in centimetri. Il landaulet – la tipica carrozzeria delle auto ufficiali con tettuccio rigido sopra i sedili anteriori e capote aperta su quelli posteriori – è stato realizzato in soli quattro esemplari, tutti dotati di pianale specifico, livrea blu ministeriale, prestigiosi rivestimenti in pelle nera Connolly, citofono e cinque sedili posteriori.

Il primo vip ospitato nella nuova auto ufficiale fu la Regina Elisabetta II, seguita da altri personaggi illustri come il Presidente degli Stati Uniti e della Francia, John F. Kennedy e Charles de Gaulle e molti altri politici, capi di stato e sovrani, diventando un ambasciatore dell’Italia nel mondo. La Lancia Flaminia Presidenziale è una delle nove vetture che hanno ispirato Lancia Pu+Ra, il nuovo linguaggio stilistico delle future auto del marchio, grazie alla sua forma filante, fatta di aerodinamica, sostenibilità e fluidità dei volumi.