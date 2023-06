Fiat Topolino: svelato il posteriore da queste nuove immagini

Praticamente a sorpresa, ieri il costruttore torinese ha svelato una prima e unica immagine dell’attesa Fiat Topolino. Parliamo di un modello che vuole rappresentare una soluzione al concetto di mobilità urbana sostenibile secondo Fiat, un quadriciclo elettrico basato sulla già apprezzata Citroen Ami. La cosa che però ha colpito sin da subito è che, al contrario di quanto ci si poteva aspettare, questa nuova Fiat Topolino si discosta sensibilmente dalle linee tracciate dalla Ami e dalla Opel Rocks-e.

La Fiat Topolino mostra infatti una piacevole personalità che la avvicina a quelli che sono i dettami stilistici della Fiat Cinquecento degli Anni Cinquanta. Si può dire, infatti, che probabilmente si tratta di uno dei rebadging meglio riusciti espressi fino ad ora; per dimensioni, stile e concetto questa Fiat Topolino risulta forse il modello più vicino alle caratteristiche della 500 del 1957.

C’è una prima immagine della sezione posteriore della nuova Fiat Topolino

Se fino a ieri conoscevamo solamente la sezione anteriore della Fiat Topolino, emergono online alcune immagini che chiariscono qualche dettaglio in più; qualcuna pubblicata anche dallo stesso CEO di Fiat, Olivier Francois, come era già accaduto nel caso della nuova Fiat 600.

Immagine, Forum Autopareri

Nello specifico l’immagine più interessante è quella apparsa sul Forum di Autopareri che ci mostra come sarà la sezione posteriore del quadriciclo elettrico a marchio Fiat. Nello specifico emerge innanzitutto che dal Centro Stile Fiat è stata annullata la simmetria fra le sezioni anteriore e posteriore tipica della Citroen Ami, nell’ottica di un design differenziato fra le due parti e che risulta anche essere particolarmente azzeccato. Se del frontale sappiamo tutto, la sezione posteriore presenta un andamento più discendente nella parte bassa della carrozzeria puntando su un angolo non più retto come accade invece nel frontale.

Screenshot da video | Instagram Olivier Francois

Emergono anche qui dettagli presi in prestito dall’iconico design della Fiat 500 di oltre 60 anni fa, a cominciare dai piccoli fanali ad andamento verticale. Si nota poi un ampio spazio quadrato per l’alloggiamento della targa e quello che sembra essere un dettaglio orizzontale cromato nella parte più bassa: il logo Fiat risiede al centro, al di sotto dell’ampio lunotto. Si nota poi un portapacchi in tubi cromati che richiama, anche in questo caso, ad elementi già visti nel passato. L’immagine scattata dall’alto ci permette anche di osservare la bella cappottina nella elegante colorazione beige arrotolabile manualmente. Allo stesso tempo si intravede il cruscotto rivestito con un motivo a fasce e una parte del piccolo quadro strumenti di forma circolare.

Screenshot da video | Instagram Olivier Francois

Le immagini della nuova Fiat Topolino provengono dalla produzione di uno spot pubblicitario che ancora una volta Fiat sta girando in Liguria.