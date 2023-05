Nuova Fiat Topolino: prima immagine ufficiale

Nuova Fiat Topolino è stata finalmente svelata con la prima immagine ufficiale pubblicata dalla principale casa automobilistica italiana da pochi minuti. Anche il nome che fino a questo momento non era ancora sicuro al 100 per cento è stato finalmente ufficialmente confermato. Si chiamerà proprio così il quadriciclo elettrico partente stretto di Citroen AMI e Opel Rocks-e. Si tratta di un quadriciclo leggero completamente elettrico che riprende il nome storico della Fiat 500 originale, lanciata nel 1936 come un’automobile economica e accessibile.

Prima immagine ufficiale della nuova Fiat Topolino che torna nella gamma della casa italiana

La nuova Fiat Topolino sarà prodotta a partire dal 2023 nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, dove già viene costruita la Citroën Ami, la sua cugina francese. Si tratta di un progetto condiviso anche con Opel, che ha presentato la sua versione denominata Rocks-e. Questi tre modelli si basano su un telaio di tubi d’acciaio e una scocca di pannelli di plastica termoformati, che consentono di ridurre i costi e il peso.

La Fiat Topolino avrà una lunghezza di circa 2,40 metri e una larghezza di circa 1,40 metri, con due posti a bordo e una dotazione essenziale. Il motore elettrico avrà una potenza di 8 CV e una batteria da 5,5 kWh, che garantiranno un’autonomia di circa 75 km e una velocità massima di 45 km/h. Il quadriciclo potrà essere ricaricato in circa tre ore tramite una presa domestica.

La Nuova Fiat Topolino si propone come una soluzione di mobilità semplice, divertente e a zero emissioni, adatta a un pubblico giovane e urbano. La vettura potrà essere guidata a partire dai 14 anni con il patentino AM e sarà personalizzabile con accessori, decorazioni e sticker. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 10.000 euro, con la possibilità di usufruire degli incentivi statali per i veicoli elettrici.

La Nuova Fiat Topolino sarà presentata ufficialmente nel corso del 2023 e rappresenterà un ulteriore passo in avanti del marchio torinese verso l’elettrificazione ed è perfettamente in linea con la visione “It’s only green when it’s green for all”.