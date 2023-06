Opel Vivaro: Stellantis festeggia importante traguardo

Stellantis festeggia un traguardo di 1.500.000 Opel Vivaro e i suoi furgoni gemelli costruiti nel suo stabilimento di produzione a Luton. Prodotto per la prima volta nel 2001, il Vauxhall Vivaro ei suoi modelli gemelli sono diventati alcuni dei veicoli commerciali leggeri (LCV) più popolari per Stellantis. Solo nel Regno Unito, ad oggi sono state vendute più di 350.000 Vauxhall Vivaro.

Il 1,5 milionesimo furgone Opel Vivaro, un Vauxhall Vivaro Prime Van, sarà consegnato a Virgin Media O2, uno dei principali partner di flotte di Vauxhall. Inaugurato nel 1905, Luton ospita i modelli Vauxhall da oltre un secolo. I primi veicoli commerciali furono assemblati nello stabilimento nel 1932, con furgoni ‘VYC’ e ‘VXC’ i primi furgoni a uscire dalla linea di produzione.

Da allora, Luton ha continuato a produrre una gamma di popolari veicoli commerciali per Vauxhall, con modelli tra cui Chevanne, Astravan, Midi e Rascal che escono tutti dalla linea di produzione di Luton. Nel 2001 è iniziata la produzione del Vivaro, giunto ormai alla terza generazione.

I furgoni Opel Vivaro prodotti a Luton hanno continuato a servire una serie di principali flotte partner di Vauxhall, tra cui Virgin Media O2, BT, Sky e Royal Mail, oltre a essere distribuiti ai clienti europei con il marchio Opel. Come parte di Stellantis, lo stabilimento di Luton produce Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Peugeot Expert, Citroën Dispatch/Jumpy e Fiat Scudo, e produce la generazione precedente di Vivaro per altri marchi.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Luton è la casa dei veicoli commerciali Vauxhall da quasi un secolo. Dal 2001, il Vivaro è diventato uno dei veicoli più riconoscibili della Gran Bretagna su strada e ha aiutato le aziende in tutto il paese e all’estero. Vauxhall è incredibilmente orgogliosa che il veicolo abbia raggiunto l’importante traguardo di 1,5 milioni di modelli prodotti e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo.

Opel Vivaro, Peugeot Expert, Citroen Dispatch/Jumpy e Fiat Scudo sono disponibili anche come veicoli commerciali leggeri completamente elettrici. Disponibili con una batteria da 50kWh o 75kWh, raggiungono un’autonomia WLTP fino a 205 miglia con una singola carica e sono dotati di un carico utile massimo fino a 1.226 kg. Il Vivaro Electric è stato il veicolo commerciale elettrico più venduto nel Regno Unito per il secondo anno consecutivo nel 2022, mentre Vauxhall è stato il produttore di veicoli commerciali elettrici più venduto nel Regno Unito, secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Il modello ha continuato questa tendenza nel 2023, guidando ancora una volta le classifiche di vendita quest’anno.