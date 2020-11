Vauxhall Vivaro-e conquista i What Car? Van Awards

Vauxhall ha dominato la prima edizione dei What Car? Van Awards, portandosi a casa diverse vittorie di categoria, oltre al primo premio grazie al nuovo Vauxhall Vivaro-e che è stato nominato Overall Van of the Year ed Electric Van of the Year.

Il Vivaro-e 100% elettrico è stato nominato Overall Van of the Year e Electric Van of the Year grazie alla sua autonomia che arriva fino a 330 km, all’ampia capacità di carico fino a 6,6 m³ e ai bassi costi di gestione.

Vauxhall Vivaro-e: il furgone a zero emissioni ha ricevuto due importanti premi da What Car?

I giudici di What Car? Van Awards hanno anche apprezzato la presenza del supporto alla ricarica rapida fino a 100 kW, permettendo ai clienti di ricaricare il van fino all’80% in soli 30 minuti. In questo modo, il Vauxhall Vivaro-e risulta estremamente pratico e utilizzabile sia dalle aziende che dagli utenti privati.

Steve Huntingford, editor di What Car?, ha dichiarato: “Il Vivaro-e fa tutto: il suo vano di carico è ampio e pratico, è rilassante e divertente da guidare ed è in grado di adattarsi ai piani di lavoro di tutti, dalle grandi flotte alle routine dei singoli utenti con accesso alla ricarica”.

Stephen Norman, amministratore delegato di boxe alla, ha invece detto: “Tutti noi di Vauxhall Motors siamo onorati che What Car? abbia premiato il nostro Vivaro-e completamente elettrico come Van of the Year. Senza dubbio, il Vivaro-e è un punto di svolta. Con autonomia, carico utile e capacità di traino ai vertici della categoria, Vivaro-e è il furgone completamente elettrico che trasporterà gli affari britannici. La quantità di ordini ricevuti dimostra già che Vauxhall Vivaro-e, il primo passo nell’elettrificazione di tutta la nostra gamma di furgoni, contribuirà alla transizione verso i veicoli a basse emissioni, migliorando al contempo la qualità dell’aria”.

Il nuovo Vivaro-e è disponibile per l’ordine nel Regno Unito con prezzi di partenza di 27.028,33 sterline (29.871,67 euro). Oltre al furgone completamente elettrico, la casa automobilistica tedesca ha vinto il premio della categoria Small Van Practicality grazie al Combo Cargo e alla sua capacità utile che supera i 1000 kg.

La versione con motore a combustione interna del Vauxhall Vivaro, invece, è stata nominata vincitrice nella categoria Medium Van Practicality poiché ha colpito i giudici di What Car? per la capacità di carico massima pari a 1458 kg, i 4 metri di lunghezza di carico e i 6,6 m³ di volume di carico.

