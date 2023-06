Stellantis investe 160 milioni di euro per lanciare un SUV elettrico nel 2025

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, investirà 160 milioni di euro nel suo stabilimento di Rennes, in Francia, per lanciare un SUV elettrico compatto nel 2025. Lo ha annunciato il gruppo in un comunicato stampa giovedì. Il gruppo automobilistico utilizzerà l’investimento per creare un’officina dedicata all’assemblaggio delle batterie. Il SUV elettrico sarà basato sulla piattaforma STLA Small, la stessa che verrà usata da numerosi nuovi modelli del gruppo. La vettura – nome in codice CR3 – succederà all’attuale C5 Aircross proposta oggi nelle motorizzazioni benzina, diesel e ibrida. Alla richiesta di dire se il nuovo veicolo sarà disponibile con motori diversi dal 100% elettrico, il direttore generale Carlos Tavares ha risposto alla stampa: “In linea di principio no”.

Nell’ambito di questi investimenti, Rennes ospiterà un parco fotovoltaico per l’autoconsumo che produrrà il 30% del suo fabbisogno elettrico nel 2025. Per contribuire all’impegno per la neutralità del carbonio entro il 2038, il sito sostituirà una delle sue caldaie a gas con un impianto a biomassa all’avanguardia a partire dal prossimo anno.

Con il 30% della sua produzione giornaliera costituita da Citroën C5 Aircross ibrida plug-in e il prossimo lancio di versioni ibride a 48 volt, il sito di Rennes è già impegnato nella transizione energetica. Il SUV viene prodotto ogni giorno in 360 esemplari da due team, che assemblano anche la Peugeot 5008. Come tutti i siti Stellantis in Francia, Rennes ha un futuro elettrico nella logica della ‘One Company’, visto che tra i 12 veicoli 100% elettrici che saranno prodotto in Francia, lo stabilimento bretone accoglierà un SUV elettrico sulla futura piattaforma STLA Medium nel 2025.

160 milioni di euro saranno investiti nella sede di Rennes, per continuare ad adattarsi a queste produzioni future. Un’officina di assemblaggio di batterie sarà situata il più vicino possibile alla linea di assemblaggio per installare le celle nella loro scatola, che saranno poi integrate nel veicolo. Rennes è stata scelta anche per ospitare il primo workshop di iniezione plastica presso i siti francesi di Stellantis. Queste tipologie di officine sono il risultato delle sinergie derivanti dalla fusione per creare Stellantis. La produzione è già iniziata, consentendo ai team di apprendere nuove competenze; Questa officina esprimerà tutto il suo potenziale con il prossimo veicolo, con le “facce anteriori” e le “facce posteriori” prodotte internamente.

“Oggi a Rennes ho incontrato dipendenti motivati ​​e impegnati, orgogliosi della loro azienda e delle auto che producono. Il premio al sito della futura piattaforma STLA Medium nel 2025 annunciato nel 2021 è la diretta conseguenza della loro serietà e coinvolgimento nel qualità manifatturiera” ha affermato Carlos Tavares durante la sua visita “Domani Rennes sarà un sito compatto ed efficiente, la sua agilità gli consente di partecipare a progetti audaci come fa oggi con l’iniezione di plastica o le sue azioni a favore dell’ambiente”.