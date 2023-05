Il futuro di Opel è elettrico: grande attesa per i dettagli al Monaco International Motor Show

Il prossimo grande evento europeo, su scala globale, legato al settore dell’auto è già in preparazione e si preannuncia un appuntamento in grande stile. Il Monaco International Motor Show, che si terrà all’inizio del prossimo mese di settembre, presenterà un’ampia rappresentanza delle ultime innovazioni dei marchi, inclusa una grande sorpresa da parte di Opel.

Il Monaco International Motor Show, ormai successore diretto di quello ormai estinto di Francoforte, promette una seconda nuova edizione in grande stile, più rappresentativa dell’ultima avvenuta nel bel mezzo delle ristrettezze legate alla Pandemia e con un gran numero di rappresentanti; alcuni fra questi introdurranno nuovi modelli, al debutto sul mercato, che faranno capolino proprio durante questo importante evento tedesco.

Le grandi novità previste per la seconda metà di quest’anno, con una importante incursione da parte dei costruttori cinesi, insieme ai modelli che saranno commercializzati invece durante la prima metà del 2024 saranno modelli particolarmente attesi. In casa Opel hanno già confermato che la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric sarà presente proprio durante l’importante evento tedesco, così come il restyling a cui il modello più piccolo oggi disponibile nell’attuale listino del marchio, la Corsa, e la sua nuova variante a zero emissioni ovvero la Corsa Electric. Due anteprime europee molto importanti e alle quali se ne aggiungerà una terza che promette di ammaliare il grande pubblico, ma di cui Opel non ha fornito ulteriori.

La nuova Opel Manta elettrica è una delle novità più attese e dovrebbe debuttare proprio a Monaco

Al suo attivo, Opel ha già nella manica quattro importanti novità che fino ad ora non ha ancora svelato. Tuttavia, quello di cui siamo certi è che entro il 2025 il costruttore tedesco di casa Stellantis si unirà alla grande offerta di auto elettriche oggi disponibili nel mercato e una ulteriore concept car dovrebbe aprire le porte ad un nuovo modello. Va detto infatti che Opel guarderebbe ad una interessante sostituta della Opel Insignia.

Nuova Opel Manta

Oggi la Grandland è il modello della gamma attuale del marchio che non solo assume il suo ruolo di grande SUV, ma ne rappresenta anche l’ammiraglia; un ruolo provvisorio a cui si aggiunge anche il sostituto della Opel Crossland, il cui sviluppo si era già visto nei passati test invernali con un muletto basato sulla nuova generazione della compatta. Due modelli molto importanti per il costruttore tedesco che è già diventato un riferimento importante all’interno del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Un nuovo modello che prenderà il posto della Insignia dovrebbe essere svelato proprio a Monaco

In questa gestazione di nuovi modelli non possiamo escludere la rivisitazione moderna della Opel Manta-e, una delle più desiderate degli ultimi tempi e in cui il costruttore di Russelheim ha riposto grandi speranze, affidandosi a un approccio da crossover piuttosto che a un’auto sportiva di razza capace di mettere in pratica fino a 700 chilometri di autonomia con una singola ricarica. Più remota appare invece la possibilità di un anticipo, in termini di concept, del modello che andrà a sostituire la Opel Grandland il cui futuro è già stato confermato essere completamente elettrico. Entro la metà del 2025 è atteso anche il successore della vecchia Zafira, modello che dovrebbe rappresentare una corposa sorpresa a marchio Opel che rivestirà un’importanza sempre maggiore.