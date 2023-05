Maserati: il comune di Modena dice si all’ampliamento dello stabilimento

Maserati potrà avviare una nuova fase di crescita a Modena. Il Consiglio comunale ha dato il suo consenso unanime per un significativo ampliamento dello stabilimento che si trova in via Ciro Menotti. Con questo ampliamento, Maserati potrà potenziare le sue attività di ricerca sulle tecnologie per l’auto elettrica, portando benefici sia per l’occupazione che per l’ambiente. Il Consiglio comunale ha dato il suo benestare unanime all’ampliamento dello stabilimento della casa automobilistica del Tridente nell’ultima seduta.

Questa operazione fa seguito al progetto approvato nel 2019 e prevede la costruzione di un nuovo edificio vicino a via San Giovanni Bosco. Lo scopo principale è il riassetto delle strutture esistenti lungo il confine, consentendo al marchio di Stellantis di valorizzare al massimo le possibilità dell’area produttiva.

La delibera sull’ampliamento Maserati è stata illustrata in modo approfondito dall’assessore all’Urbanistica Anna Maria Vandelli. Si tratta di un modesto ampliamento di poco più di 300 metri quadrati, che si attiene alle capacità edificatorie residue previste dallo strumento urbanistico. L’elemento soggetto a deroga è la minore distanza dal confine rispetto a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici dell’edificio in progetto.

L’assessore ha evidenziato che l’ampliamento è in linea con le politiche di limitazione dell’uso del territorio, in quanto si realizza all’interno di un’area produttiva preesistente. Un nuovo edificio per l’innovazione e la sperimentazione. Il progetto di ampliamento comporta la costruzione di un nuovo edificio, che conterrà un’officina equipaggiata.

La struttura di Maserati sarà composta da un piano terra a magazzino, un primo piano destinato a locale per i test dei componenti delle auto elettriche e un secondo piano che alloggerà impianti tecnologici. Inoltre, nell’area verranno collocate colonnine di ricarica elettrica per auto e posti biciclette forniti di colonnine di ricarica. Saranno riservati anche spazi verdi, con la piantumazione di alberi ad alto fusto.