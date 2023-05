Fiat: avrà un nuovo CEO per il Nord America

Stellantis North America ha annunciato oggi che Aamir Ahmed guiderà il marchio Fiat in Nord America, con effetto immediato. In questa posizione, Ahmed è responsabile della guida del team del marchio Fiat in Nord America, fornendo soluzioni di mobilità interessanti per tutti. Ha raggiunto responsabilità progressive nella sua carriera, con una vasta esperienza e una profonda comprensione del cliente e delle sue esigenze tecnologiche, a vantaggio del marchio Fiat ecologico ed elegante, aprendo la strada a un’esperienza di consumo unica per gli acquirenti di veicoli elettrici.

Stellantis North America ha annunciato oggi che Aamir Ahmed guiderà il marchio Fiat in Nord America

“Aamir è tornato al suo posto e al momento giusto, guidando la Fiat nel suo percorso di elettrificazione qui in Nord America “, ha dichiarato Mark Stewart, COO di Stellantis North America. “Siamo entusiasti per lui di iniziare a correre”. Ahmed è entrato a far parte dell’azienda per la prima volta nel 2011 e ha ricoperto posizioni in Uconnect/Servizi connessi e SRT Product/Brand Marketing. Rientra in Stellantis dopo sei anni di lavoro sia per Amazon che per Harman International. Ha conseguito una laurea in marketing presso la Wayne State University. In una mossa correlata, Larry Dominique si concentrerà sulla guida del marchio Alfa Romeo in Nord America.

Ricordiamo che Fiat si prepara nei prossimi anni ad accogliere nella sua gamma un gran numero di novità. A breve dovrebbe avvenire il debutto di due nuovi modelli. La prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova 600 che torna nelle vesti di SUV compatto che sarà prodotto in Polonia. A seguire toccherà alla nuova Topolino che torna nelle vesti di microcar elettrica. Poi l’anno prossimo dovrebbe toccare alla nuova Fiat Panda che però potrebbe avere anche un altro nome e nel 2025 alla nuova Multipla che tornerà nelle vesti di crossover di segmento C nuova top di gamma della principale casa automobilistica italiana.