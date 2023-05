Nuova Fiat Topolino: ecco quanto costerà

Nuova Fiat Topolino è una delle due auto che Fiat lancerà sul mercato in questo 2023 insieme al SUV compatto Fiat 600. A proposito di questo modello, sappiamo che il suo debutto è imminente. Molto probabilmente debutterà nel corso della prossima estate dunque per il suo lancio è ormai questione di settimane. Nei giorni scorsi abbiamo saputo che contrariamente a quanto si era immaginato in un primo momento in cui si pensava che questa auto sarebbe stata semplicemente un clone di Citroen AMI, invece molto probabilmente le cose andranno diversamente.

Ecco come sarà e quanto potrebbe costare la nuova Fiat Topolino che conosceremo questa estate

Si dice infatti che la nuova Fiat Topolino potrebbe stupire molto per il suo design che potrebbe lasciare a bocca aperta più di qualcuno. Una domanda che tanti si fanno e quanto costerà questo quadriciclo elettrico da 70 km di autonomia che potrà essere guidato da 14 anni in su. Attualmente Citroen AMI parte da 7.900 euro in Italia. In assenza di notizie ufficiali da parte di Fiat ipotizziamo che la vettura della casa italiana potrebbe costare qualcosina in più. Infatti Fiat vuole che la sua auto sia più esclusiva rispetto alla gemella francese. In ogni caso il costo sarà sicuramente inferiore e non di poco ai 10 mila euro.

Nuova Fiat Topolino è considerato un modello molto importante per Fiat che potrebbe conquistare preziose quote di mercato avvicinando a se giovani consumatori. Questa auto sarà una delle novità che caratterizzeranno la gamma di Fiat nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che oltre alla nuova Fiat 600 che dovrebbe debuttare quasi in contemporanea, nel 2024 toccherà ad una nuova hatchback di segmento b che potrebbe chiamarsi Fiat Panda, Uno o Punto. Nel 2025 sarà la volta di un crossover di segmento C che secondo alcuni si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.