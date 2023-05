Opel: cambio al vertice in Germania

Mario Köhler diventerà il brand manager di Opel in Germania il 19 giugno 2023 e d’ora in poi guiderà l’offensiva di elettrificazione del tradizionale marchio tedesco nel più grande mercato automobilistico d’Europa. Il 46enne succede a Stefan Moldaner, che è stato ad interim responsabile della gestione operativa del marchio dall’inizio di quest’anno e passerà all’organizzazione di vendita cross-brand di Stellantis Germany.

Köhler può attingere all’esperienza di 20 anni di carriera nell’industria automobilistica e si sta ora spostando da Toyota Motor Europe, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Network & Retail Europe, allo Stellantis Group. In precedenza, aveva lavorato in diverse posizioni di vendita e post-vendita presso Toyota Deutschland GmbH e più recentemente ha lavorato come Direttore vendite, post-vendita e rete.

“Non vedo davvero l’ora di lavorare con Mario Koehler, un esperto di vendite. Abbiamo grandi obiettivi nel nostro importante mercato interno tedesco, vogliamo rafforzare gradualmente la nostra posizione di mercato e stiamo prestando particolare attenzione ai nostri modelli elettrificati come Corsa Electric, Mokka Electric, Astra Electric e ai nostri furgoni elettrici a batteria. Insieme vogliamo convincere un numero ancora maggiore di clienti del nostro portafoglio attraente e giovane”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel.

“Opel è l’unico marchio tedesco all’interno del portafoglio Stellantis e riceve quindi particolare attenzione e importanza sul mercato interno. Opel non è solo sinonimo di ingegneria tedesca, ma anche di oltre la metà di tutte le vendite di Stellantis nel nostro mercato”, afferma Lars Bialkowski, capo di Stellantis Germany. “Con la sua esperienza, Mario Köhler farà in modo che Opel continui ad espandere la propria posizione e a lavorare per sviluppare ulteriormente la nostra efficienza e le nostre prestazioni”.

Il tradizionale marchio di Rüsselsheim è al centro di una grande offensiva elettrica e offrirà già 15 modelli elettrificati entro la fine di quest’anno. Già nel 2028, Opel vuole essere completamente elettrica in Europa. La Germania gioca un ruolo chiave qui: i modelli Opel continuano a essere sviluppati e progettati a Rüsselsheim, e anche i modelli più venduti come Astra e Grandland vengono prodotti a Rüsselsheim e Eisenach.

Uno sguardo alle omologazioni nei primi mesi dell’anno solare in corso mostra anche la continua popolarità dei modelli con il fulmine. Con oltre 5.200 vetture vendute, Opel Corsa non è stata solo il modello di maggior successo in Germania ad aprile, ma anche la piccola auto più popolare in Germania quest’anno.