Lars Bialkowski sarà il nuovo capo di Stellantis in Germania

Lars Bialkowski assumerà con effetto immediato la gestione del business tedesco di Stellantis e sarà responsabile dello sviluppo del business per i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot il il mercato tedesco. In questo ruolo succede ad Amaury de Bourmont, che assumerà un nuovo ruolo strategico all’interno di Stellantis. Bialkowski, precedentemente amministratore delegato di Stellantis & You in Germania, riporterà a Uwe Hochschurtz, direttore operativo di Stellantis per la regione dell’Europa allargata.

“Sono molto lieto che abbiamo acquisito un comprovato esperto del settore per questa posizione in Lars Bialkowski. Ha molti anni di esperienza nelle vendite automobilistiche internazionali e utilizzerà la sua esperienza per garantire che i marchi Stellantis continuino ad avere successo nell’importante mercato tedesco, il più grande in Europa”, ha affermato Uwe Hochschurtz. “Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Amaury de Bourmont per la riuscita fusione di Groupe PSA Deutschland GmbH e FCA Germany GmbH in una potente società di vendita nazionale che sarà in grado di affrontare le grandi sfide del futuro. Siamo il numero due in Germania e vogliamo espandere ulteriormente questa forte posizione di mercato”.

Con effetto immediato, il nuovo amministratore delegato di Stellantis & You in Germania sarà Andreas Marx, che di recente è stato responsabile del marchio Opel in Germania come Brand Country Director. Andreas Marx riporterà ad Anne Abboud, Senior Vice President Stellantis &You, Vendite e Servizi e diventerà membro del Comitato di Gestione della filiale di Stellantis. Stellantis &You Germany, la filiale fusa da PSA Retail e FCA Motor Village, ha più di 30 sedi in Germania con circa 1.000 dipendenti.

“Sono lieto di aver acquisito con Andreas Marx un grande esperto dell’industria automobilistica e del commercio in Germania. Aiuterà Stellantis &You, Vendite e Servizi ad espandere ulteriormente il suo ruolo di attore forte nelle vendite automobilistiche nel mercato tedesco. Tra l’altro, continuerà e svilupperà ulteriormente il lavoro già svolto per portare Stellantis &You Germany ai vertici del mercato della mobilità, come ad esempio con l’attività di abbonamento auto di grande successo. E costruirà l’ecosistema aziendale di cui abbiamo bisogno per diventare un leader nella mobilità elettrica a breve termine”, ha affermato Anne Abboud, SVP Stellantis & You, Sales and Services.

Il successore permanente di Andreas Marx come Brand Country Director per Opel in Germania sarà informato separatamente in seguito. Lars Bialkowski sarà responsabile dell’attività tedesca ad interim fino a quando la posizione non sarà ricoperta.