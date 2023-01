Opel Corsa: quasi 40.000 immatricolazioni nel 2022

L’Opel Corsa è un’utilitaria che non passa inosservata nel mercato britannico. Secondo i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), infatti, si è confermata l’utilitaria più venduta nel Regno Unito nel 2022, con 39.910 unità consegnate.

La vettura, commercializzata sotto il brand Vauxhall in UK, è disponibile sia con motori a benzina che con 100% elettrico. La versione a zero emissioni, chiamata Opel Corsa-e, ha ottenuto un grande successo, diventando la city car elettrica più acquistata dai privati nel 2022.

Opel Corsa interni

Opel Corsa: è stata l’utilitaria più venduta nel Regno Unito nel 2022

È dotata di una batteria da 50 kWh e di un motore elettrico con potenza di 136 CV ed è in grado di percorrere fino a 362 km con una sola carica nel ciclo WLTP. Inoltre, impiega soli 30 minuti per ricaricarsi fino all’80% usando un caricatore rapido da 100 kW. Queste caratteristiche la rendono perfetta per chi cerca un’auto ecologica, ma non vuole rinunciare alla praticità della guida quotidiana.

Opel dà la possibilità di ordinare i propri veicoli passenger direttamente online tramite l’Opel Online Store. Questo rende il processo di acquisto ancora più semplice e comodo per i clienti visto che non devono lasciare casa propria.

James Taylor, Managing Director di Vauxhall, ha detto che la Corsa continua a riscuotere molto successo tra i privati e tra i gestori di flotte, e resta una delle auto più vendute nel Regno Unito. Anche il Mokka, esempio perfetto del nuovo linguaggio stilistico Bold and Pure, è divenuto molto popolare tra i clienti britannici.

In un anno in cui le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute in UK in modo significativo, è magnifico vedere come anche la gamma elettrica di Opel stia riscuotendo successo tra il pubblico. Quest’anno arriveranno nuovi modelli ad ampliare l’offerta di EV, come le nuove Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric.

L’Opel Corsa è un’utilitaria che si distingue per il suo design accattivante, la sua efficienza e le sue caratteristiche ecologiche. Con la versione elettrica, la casa automobilistica tedesca offre un’ottima scelta per chi cerca un’auto a zero emissioni e performante.

Questo modello è principalmente apprezzato per la buona combinazione di spazio interno, comfort e prestazioni. La sua ultima generazione è stata lanciata nel 2019 e offre una serie di tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment IntelliLink e la possibilità di scegliere tra una gamma di motori a benzina e diesel. Non dimentichiamoci però della variante full electric.

È tra le auto più popolari e vendute della casa automobilistica tedesca, con oltre 13 milioni di unità consegnate in tutto il mondo. La prima generazione della Corsa è stata lanciata nel 1982 e da allora è stata sottoposta a numerosi aggiornamenti e rinnovamenti.

La quinta generazione dell’Opel Corsa è stata completamente ridisegnata e offre una maggiore sicurezza, una maggiore efficienza energetica e una migliore connettività. È senza dubbio un’auto versatile, pratica e conveniente, adatta sia per le esigenze della famiglia che per quelle del singolo individuo.