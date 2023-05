Chrysler promette un design contemporaneo e spigoloso per la sua prima auto elettrica

Christine Feuell afferma che la prima Chrysler completamente elettrica sarà caratterizzata da un design molto più spigoloso e contemporaneo rispetto all’Airflow Concept che il marchio ha presentato lo scorso anno al CES. “Abbiamo trovato un tema di design che era ancora più ambizioso, come ho detto, più spigoloso, di quello che avevamo mostrato nell’Airflow”, ha detto di recente Feuell, CEO del marchio Stellantis. “Abbiamo portato questo concetto all’evento nel marzo di quest’anno con i clienti appena prima del Dealer Business Meeting che abbiamo avuto a Las Vegas.”

Design contemporaneo e spigoloso per la prima auto elettrica di Chrysler

Il nome Airflow, tuttavia, non sarà associato a un veicolo che secondo Feuell sarà un “utility crossover più grande” in arrivo nel 2025. L’ Airflow Concept ha catturato i titoli dei giornali e una buona dose di entusiasmo come nuova direzione pianificata per il marchio storico con confronti con la Tesla Model Y e la Ford Mustang Mach-E quando è stato mostrato al grande evento di elettronica di consumo a Las Vegas nel gennaio 2022, ma Feuell ha ribadito che un concetto è solo un concetto. “Non è mai stato concepito per essere il prodotto che lanceremo, ma un concetto per ispirare la direzione in cui il marchio stava andando per tutti i nostri prodotti futuri durante questo nuovo ciclo di prodotto”, ha affermato Feuell.

Quando è stato chiesto in precedenza se l’Airflow – un nome condiviso con un leggendario modello Chrysler degli anni ’30 – sarebbe stato il primo veicolo elettrico del marchio, Feuell si è fermato prima di tale impegno, dicendo invece che gli spunti di design e le tecnologie nel concept avrebbero fatto parte del nuovo veicolo.

Venerdì Feuell ha dichiarato che l‘Airflow Concept “dimostra l’arte del possibile per il futuro portafoglio Chrysler”, che dovrebbe essere completamente elettrico entro il 2028. Ha detto che non è stato ancora scelto un nome per il primo veicolo elettrico Chrysler, ma sarà qualcosa di nuovo. C’è un breve elenco, tuttavia.

“Vogliamo onorare ciò che Chrysler ha rappresentato negli ultimi 100 anni in termini di leadership nell’innovazione”, ha affermato Feuell, osservando che il marchio si sta anche posizionando attorno a un tema di “armonia in movimento” per riflettere il modo in cui vede la sua tecnologia del veicolo che si integra con la vita dei suoi clienti. Il CEO ha anche detto che i nomi che fanno parte del patrimonio del brand saranno presi in considerazione per i veicoli futuri. Il nuovo veicolo utilizzerà la piattaforma STLA Large dell’azienda, una delle quattro previste per i suoi veicoli elettrici. I veicoli STLA Large garantiranno fino a 800 km di autonomia per carica, secondo quanto affermato in precedenza dalla società.