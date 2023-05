Nuova Fiat 600: nuovo avvistamento a Lerici in versione grigia

Nuova Fiat 600 si appresta a debuttare nelle prossime settimane. Nel frattempo l’atteso SUV compatto è stato avvistato a Lerici in Liguria in versione grigia mentre gira un altro spot pubblicitario dopo quello che nei giorni scorsi l’aveva mostrata senza veli per la prima volta a Roma. In questo caso protagonista è la versione elettrica al 100 per cento come si intuisce dalla presenza della lettera e in bella mostra sul portellone della vettura della casa italiana.

In Liguria avvistata la nuova Fiat 600 con carrozzeria grigia

La nuova Fiat 600 è stata protagonista per 5 giorni con una troupe di oltre 100 persone che hanno girato questo spot nel pieno centro di Lerici cittadina in provincia di La Spezia. L’auto è stata sollevata da una gru servita per far uscire ed entrare l’auto da una sorta di cilindro grigio che è stato montato nella centrale Piazza Garibaldi di Lerici.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 dovrebbe debuttare a breve forse ad inizio luglio ma non escludiamo che la presentazione possa avvenire anche prima. La vettura sarà realizzata su piattaforma CMP a Tychy in Polonia da Stellantis insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo. Oltre alla versione elettrica al 100 per cento con motore da 156 cavalli e autonomia di circa 400 km, l’auto avrà anche almeno una versione con motore a combustione che sarà la entry level della futura gamma del SUV. Lungo meno di 4,1 m questo modello sarà fondamentale per la conquista di nuove quote di mercato per la casa italiana in Europa.

La nuova Fiat 600 si andrà infatti a collocare in un segmento di mercato tra in più in voga in questo momento nel vecchio continente. Ricordiamo che sempre nel segmento B l’anno prossimo Fiat lancerà un’altrta auto, una hatchback a 5 porte che potrebbe chiamarsi Nuova Fiat Panda.