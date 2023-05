Jeep: ecco la chiave del successo in UK secondo il CEO

Jeep sta cercando di cambiare le sue fortune nel Regno Unito – un mercato che “abbiamo rovinato due volte”, ha ammesso il capo Christian Meunier ad Autocar. Ciò dovrebbe avvenire con una spinta significativa verso l’elettrificazione. La società americana ha identificato i veicoli elettrici, tra cui la Jeep Avenger, accolta calorosamente, come la chiave per fare incursioni significative in Gran Bretagna, dove attualmente detiene una quota “praticamente inesistente” dello 0,3% del mercato dei SUV. Nel corso di una interessante intervista, il francese parla di un nuovo futuro per Jeep in Europa, della sua immagine e della forza entusiastica del mercato britannico.

Il CEO di Jeep spiega come intende rilanciare il marchio nel Regno Unito

“Per me, non c’è niente di più eccitante della guida elettrica in un 4×4, e il motivo è la coppia su richiesta, la sensazione di un pedale e la rigenerazione dei freni. Acceleri e freni con lo stesso pedale, e questo significa che puoi ottenere la coppia di cui hai bisogno. È estremamente preciso, molto accurato, molto morbido, molto liscio. E allo stesso tempo è silenzioso, quindi puoi sentire gli uccelli. L’unica cosa che praticamente senti è la gomma sulle rocce Abbiamo lanciato la Wrangler 4xe due anni fa e siamo già i numeri uno nel segmento dei veicoli ibridi plug-in in Nord America. E con il Grand Cherokee che abbiamo lanciato lo scorso novembre, siamo al secondo posto, ben davanti ad alcuni marchi che sono da sempre nel mondo ibrido” ha dichiarato il numero uno della casa americana.

Jeep

“Stiamo andando molto bene e il motivo è che il prodotto è migliore. Tutti insieme, le persone, gli appassionati, amano i loro V6, ma provano una Jeep Wrangler elettrica e si rendono conto che forse si sbagliavano e cambiano idea”, ha aggiunto il CEO del marchio statunitense. Quanto al Regno Unito Meunier crede che è possibile migliorare le cose. Secondo il boss della casa americana tutte le più recenti ricerche dicono che agli inglesi il marchio Jeep piace ancora molto e dunque bisognerà puntare maggiormente sulla sua componente lifestyle. Inoltre bisognerà rafforzare il legame con i rivenditori che hanno perso la fiducia. Da questo punto di vista la nuova Avenger potrebbe essere un ottimo inizio. Per Meunier comunque il marchio ha tutte le caratteristiche giuste per imporsi nuovamente in quello che rimane uno dei mercati auto più importanti al mondo.