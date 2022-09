Jeep, Meunier: “puntiamo all’espansione globale”

Jeep è sul punto di avviarsi verso una nuova era, dove l’elettrico ricoprirà un ruolo da assoluto protagonista. Qualche giorno fa il marchio statunitense del gruppo Stellantis ha svelato in un evento apposito la propria strategia da qui ai prossimi anni. Entro il 2025 lancerà ben quattro suv tra Europa e USA, di cui tre già mostrati: Avenger, Recon e Wagoneer S.

Catalizzerà le attenzioni soprattutto il primo poiché costituisce il primo suv dell’azienda a zero emissioni di sempre, previsto nel Vecchio Continente per il prossimo anno.

Jeep: il mondo nelle mani

L’amministratore delegato di Jeep, Christian Meunier, ha parlato delle ambizioni dell’azienda in un’intervista alla Repubblica. La sua responsabilità – ha spiegato – è di assicurarsi il rispetto del Dna, qualcosa di sacro. Hanno condiviso soltanto un assaggio della futura gamma degli sport utility full electric. Da qui ai prossimi due anni i fan del marchio ne vedranno delle belle. Non intendono nascondersi: stanno dicendo a chiunque che il 4xe è il nuovo 4×4. Puntano all’espansione globale.

Compiacimento per il presente e ottimismo per il futuro contraddistinguono, quindi, il clima respirato all’intero della compagnia. Il numero di Jeep mira a rimodellare il comparto degli sport utility, nello specifico il segmento elettrificato dove in Italia il brand è leader grazie al portafoglio 4xe. Desiderano diventare i leader internazionali del mercato, ha proseguito Meunier.

Il tutto con il perseguimento degli obiettivo prefissato dal piano Freedom Zero Emission che, appunto, mira alle zero emissioni. Sono certi di deliziare la clientela con suv di fascia alta, molto efficienti, dotati di tecnologie all’avanguardia, simbolo di elevata qualità. Le capacità da fuoristrada, le prestazioni elevate, le accelerazioni rapide e un’autonomia superiore ai 600 km con una singola carica saranno le credenziali dei veicoli prossimamente in commercio.

Più o meno – ha detto sempre Meunier – avranno una new entry per ciascuna area di mercato. Ad esempio, la Recon completamente elettrica riesce ad attraversare il Rubicon Trail, uno dei sentieri più impervi degli States, di concluderlo con abbastanza autonomia per tornare in città e, dunque, ricaricarsi. In Europa ci sarà spazio per Avenger, una proposta su misura secondo le esigenze locali, con le funzionalità tipiche delle Jeep.