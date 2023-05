Fiat svela in un teaser la prima immagine degli interni delle sue auto future

Oggi in casa Fiat è una giornata molto importante in quanto si festeggiano i primi 100 anni del Lingotto. Nel video che è stato pubblicato su YouTube proprio per questi festeggiamenti lo stesso numero uno della principale casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois ha svelato la prima immagine teaser di come saranno gli interni delle future auto di Fiat. Si tratta del video “Shaping the Future” che vi mostriamo qui sotto.

Prima immagine teaser degli interni delle future auto di Fiat

Alcuni ritengono che si tratti della nuova Fiat Panda o del nome che avrà l’auto di segmento B che verrà lanciata entro la fine dell’anno prossimo. Tuttavia, non escludiamo che una simile plancia possa essere presente in tutti i nuovi modelli della casa italiana previsti nei prossimi anni. Ad esempio nel 2025 dovrebbe debuttare la nuova Multipla che si presenterà come un crossover di segmento C.

Ricordiamo invece che nel 2023, presumibilmente agli inizi della prossima estate, dovrebbero arrivare la nuova 600 e la nuova Topolino. Della prima vi abbiamo svelato le prime immagini senza camuffamenti nei giorni scorsi. Della seconda non ci sono ancora foto ufficiali ma chi ha visto il mezzo dice che stupirà molto non essendo una replica di Citroen AMI come si era pensato inizialmente. Vedremo quindi quali altre sorprese ci saranno a riguardo.

Riguardo all’immagine degli interni mostrata da Fiat, osserviamo un abitacolo molto moderno e essenziale, con differenze notevoli rispetto alle vetture attuali. Vedremo quindi quali altre indiscrezioni emergeranno a riguardo nei prossimi giorni. Quello che è sicuro è che la casa torinese punta ad essere nei prossimi anni una delle assolute protagoniste del mercato auto in Europa con tante novità che arricchiranno la sua gamma garantendo la conquista di preziose quote di mercato.