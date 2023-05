Nuova Lancia Ypsilon 2024: in Francia pensano che sarà così

Lancia è un marchio che ha vissuto momenti difficili negli ultimi anni, riducendo la sua gamma a un solo modello, la Ypsilon, e il suo mercato all’Italia. Tuttavia, il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha deciso di rilanciare il marchio italiano, affidandogli il ruolo di premium nel mercato europeo. La nuova Lancia Ypsilon sarà il primo modello di questa rinascita, e dovrebbe arrivare nel 2024. Si tratterà di una utilitaria di segmento B, che condividerà la piattaforma CMP con la futura DS3 e altri modelli del gruppo, come la Peugeot 208 e l’Opel Corsa. La nuova Ypsilon avrà una lunghezza di circa 4 metri e un design elegante e distintivo, che riprenderà alcuni elementi stilistici della storica Delta.

L’Automobile Magazine in Francia immagina così il design definitivo della nuova Lancia Ypsilon che vedremo nel 2024

La nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile con motorizzazioni elettrificate, sia ibride che elettriche. La versione ibrida potrebbe avere una potenza di circa 140 CV, mentre la versione elettrica potrebbe avere una batteria da 50 kWh e un’autonomia di circa 400 km. La nuova Ypsilon sarà dotata di un sistema di infotainment connesso e di vari sistemi di assistenza alla guida. Ci sarà almeno una versione a benzina con motore 1.2 PureTech.

La nuova Ypsilon sarà il modello più accessibile della gamma Lancia, che dovrebbe comprendere anche una berlina compatta (la nuova Delta) e una crossover media (la nuova Gamma). Tutti questi modelli avranno come obiettivo quello di offrire una qualità superiore e un’immagine raffinata, per competere con i marchi premium tedeschi e francesi.

La nuova Lancia Ypsilon sarà quindi un modello importante per il futuro di Lancia, che spera di ritrovare il suo splendore passato e di conquistare nuovi clienti in Europa. Il suo debutto avverrà inizialmente in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. Successivamente non si esclude la diffusione delle sue auto in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea e anche nel Regno Unito.