Ferrari brevetta un avanzato sistema di sterzatura delle ruote posteriori

Ferrari ha utilizzato la sterzatura della ruota posteriore su alcuni dei suoi modelli recenti per migliorare la maneggevolezza, ma un recente deposito di brevetto indica che potrebbe essere in lavorazione un sistema più avanzato. In una domanda di brevetto depositata presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) l’11 febbraio 2021 e pubblicata il 18 aprile 2023, Ferrari discute il collegamento dello sterzo della ruota posteriore con la rigidità del telaio, regolando entrambi “in modo simultaneo e coordinato “in curva.

Ferrari brevetta nuovo sistema di sterzature delle ruote posteriori

Nei sistemi esistenti di sterzatura delle ruote posteriori, come il sistema Virtual Short Wheelbase introdotto sulla Ferrari F12 tdf nel 2015, le ruote posteriori sono solitamente sterzate nella stessa direzione delle ruote anteriori durante le curve ad alta velocità. Questo contrasta la forza centrifuga che spinge l’auto all’esterno della curva, impedisce lo slittamento delle ruote posteriori e aiuta il guidatore a mantenere la traiettoria corretta, osserva Ferrari nell’applicazione.

Ferrari propone di utilizzare un’unità di controllo e attuatori elettronici su tutte e quattro le ruote per regolare la rigidità di molle e ammortizzatori (per auto con ammortizzatori passivi o magnetici) e un altro attuatore elettronico o idraulico per regolare l’angolo di sterzata posteriore, sulla base di letture in tempo reale del sensore per mantenere l’auto sulla traiettoria ideale. Ferrari descrive il sistema per vetture a motore anteriore, come la gamma di 812, Portofino, Roma, e il nuovo SUV Purosangue. La quantità di modifiche a ciascuna potrebbe variare, ha osservato Ferrari. Ad esempio, nelle curve a media velocità con bassa accelerazione laterale, lo sterzo della ruota posteriore può svolgere la maggior parte del lavoro, mentre gli ammortizzatori vengono regolati solo come mezzo secondario.

Vicino al limite di stabilità alle alte velocità, si può ottenere un effetto maggiore abbassando il baricentro della vettura modificando la rigidità del collegamento di tutte e quattro le ruote al telaio. La quantità di angolo di sterzata della ruota posteriore può variare tra questi due estremi.

I brevetti non sono garanzia di intenti di produzione, ma un sistema come questo potrebbe dare agli ingegneri Ferrari un modo per affinare ulteriormente la maneggevolezza delle auto sportive di Maranello. Sembra anche un po’ più plausibile del sistema di propulsione a gas che la Ferrari ha recentemente tentato di brevettare. Ciò utilizzerebbe propulsori simili a jet per aiutare l’accelerazione, o potenzialmente persino stabilizzare un veicolo in scivolate o rotazioni altrimenti incontrollabili, ma la necessità di immagazzinare aria compressa ad alta pressione a bordo per alimentare i propulsori potrebbe essere un problema.