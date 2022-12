Ferrari Purosangue: il SUV in versione widebody in un render

Ferrari Purosangue è stata sicuramente una delle novità più attese di questo 2022. Il suo debutto è avvenuto a settembre e il modello non ha deluso le attese. Sebbene questo modello della Ferrari sia nuovo nel mondo automobilistico, nel corso degli ultimi mesi sono apparsi numerosi rendering che mostrano in anteprima le modifiche visive di DMC e altri designer indipendenti. L’ultimo a unirsi al gioco è l’artista digitale Ildar, che ha previsto un ampio bodykit e ruote sovradimensionate al primo modello di guida alta della Ferrari.

Ferrari Purosangue: il SUV del cavallino rampante in versione widebody in un render dell’artista digitale Ildar

Ferrari Purosangue ha già un ampio assetto sportivo ma @ildar_project ha fatto un ulteriore passo avanti estendendo sia i parafanghi anteriori che quelli posteriori. Il clou però sono le leghe forgiate con finitura nera fornite dal marchio russo Vissol Wheels. Le nuove ruote sembrano avere un diametro molto più grande rispetto alle ruote di serie che misurano 22 pollici nella parte anteriore e 23 pollici nella parte posteriore. Gli pneumatici sono anche significativamente più larghi di quelli di serie.

Altre modifiche includono lo splitter pronunciato nella parte anteriore e gli accenti in fibra di carbonio sul paraurti. Lo stemma del cavallino rampante è stato rimosso dal paraurti, cosa che certamente funziona bene, senza rubare spazio allo stemma principale di Ferrari Purosangue che è montato sul muso. L’uso della lamina nera sui fari li fa sembrare più convenzionali.

Il sapore sportivo di Ferrari Purosangue è ulteriormente esaltato dalla grafica nera sul cofano in abbinamento alle calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio. La parte posteriore ha uno spoiler montato sul tetto significativamente più grande, alette aggiuntive sopra i fanali posteriori a LED e un diffusore ridisegnato che ospita alcuni terminali di scarico quadrupli comicamente grandi e una luce di stop in stile F1.

Ferrari Purosangue Widebody rimarrà probabilmente solo un render, anche se siamo sicuri che molti tuner offriranno opzioni simili per il modello nel prossimo futuro. L’unico problema è la lunga lista d’attesa per il SUV, poiché l’elevato interesse dei clienti ha costretto la Ferrari a sospendere gli ordini fino a quando la produzione non sarà in grado di recuperare.