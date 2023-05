Alfa Romeo 6C 2023: ecco come sarà la nuova super car del Biscione

Nuova Alfa Romeo 6C potrebbe essere il nome della concept car di una nuova super car che la casa automobilistica del Biscione dovrebbe lanciare nel corso del 2023. Si dice in particolare che questa auto potrebbe debuttare nel corso della prossima estate. Si dovrebbe trattare di una super car con motore a combustione che omaggerà le auto sportive del Biscione del passato ed in particolare la mitica 33 Stradale.

La nuova Alfa Romeo 6C che dovrebbe debuttare nel corso della prossima estate è stata immaginata in un video

La nuova Alfa Romeo 6C, il cui nome deve essere ancora confermato ufficialmente, sarà una sorta di fiore all’occhiello della nuova gamma di Alfa Romeo che nei prossimi anni porterà sul mercato numerose novità tra cui un SUV compatto, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e due nuove auto di segmento E. Non è ancora sicuro se questa auto sarà poi portata in produzione. Se ciò avverrà non sarà sicuramente prima del 2025.

Inoltre la nuova Alfa Romeo 6C se verrà lanciata sul mercato arriverà solo in edizione estremamente limitata con meno di 100 unità messe in vendita che andranno esaurite prima ancora di essere prodotte e che avranno un prezzo molto elevato. A proposito di questa auto, oggi vi segnaliamo un nuovo video render del designer e creatore digitale Giorgi Tedoradze che in un video pubblicato nel suo canale di YouTube ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata.

Questo veicolo potrebbe utilizzare la piattaforma di Maserati MC20 e avere un motore molto potente. Su questo però al momento non si sa praticamente nulla. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito della nuova Alfa Romeo 6C e soprattutto se verrà confermato che il suo debutto avverrà nel corso della prossima estate così come si era vociferato con insistenza nei mesi scorsi e come lo stesso CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato aveva lasciato intendere.